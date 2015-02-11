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Майнинг в РФ считают выгоднее операций с оружием и наркотическими средствами

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Майнинг в РФ считают выгоднее операций с оружием и наркотическими средствами


Майнинг криптовалют считают выгоднее продажи оружия или наркотиков

Исследование провел российский правительственный канал RT. Согласно ему с люди с школьного возраста до пенсионного увлекаются майнингом цифровых децентрализованных денег.

Майнинговый бум создает во всем мире недостаток на рынке майнинговых видеокарт. Особенно востребован майнинг в станах с малыми доходами. По скольку майнинг дает доходность большую от многих сфер заработка в РФ он развивается рекордными темпами. Люди начинают майнить поскольку это помогает избавиться от давления кризиса и обеспечить себе существование.

Майнер из Сибири считает, что майнинг дает большую прибыль в данный момент чем торговля наркотическими средствами или оружием. Если российские власти легализуют криптовалюты, то они могут значительно вытеснить с рынка доллар и евро.

Другой майнер рассказал, что сейчас довольно популярным подарком становиться майнинговое оборудование, которое показывает как можно развиваться и зарабатывать на свое существование.

Майнинг и криптовалюты превращают многих энтузиастов в успешных бизнесменов.

Пятнадцатилетний майнер рассказал, что за 1 год смог увеличить свой капитал в 120 раз. Стартовая сумма его была всего 1 тысяча рублей, а через 365 дней он уже смог получить более 127 тысяч рублей. Все это дал ему рост курса криптовалют в 2017 году.

Уникальность: 100.00%
По материалам https://forklog.com/rossijskie-majne...mi-i-oruzhiem/
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Метки
криптовалюта
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