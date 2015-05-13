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Микрофинансовая блокчейн-платформа MicroMoney планирует привлечь $ 30 млн в ходе ICO

MicroMoney, финтех компания из Восточной Азии, сегодня объявила о запуске своего ICO 18 октября 2017 года. Компания имеет серьезные планы по преобразованию экономики в развивающихся странах.



По данным Всемирного банка, более 2 млрд людей по всему миру по сей день не имеют банковского счета. Не имея возможности взять кредит, люди не получают доступ к основным финансовым услугам, таким как персональный кредит либо кредит для малого и среднего бизнеса. Согласитесь, это довольно серьезная проблема, затрагивающая экономику той или иной страны, особенно в странах с формирующейся экономикой, таких как Филиппины, Таиланд или Мьянма (Индокитай).



MicroMoney предлагает помочь людям построить свою первую кредитную историю посредством технологии блокчейн. MicroMoney использует новейшие технологии для определения кредитоспособности человека с помощью инновационного кредитного скоринга (система оценки кредитных рисков).

Мы гордимся тем, что можем помочь людям, которые не имееют доступа к классическому, устаревшему централизованному банку, - сообщил Антон Дзятковски, генеральный директор и основатель MicroMoney. Компания нацелена на ликвидацию бедности с помощью различных интернет-ресурсов наряду с финансовой интеграцией. У команды MicroMoney есть четкое видение и набор целей благодаря предстоящему ICO. Компания планирует привлечь $30 млн и поистине радикально изменить нынешнюю экономическую ситуацию в странах с формирующейся экономикой, включая регионы Азии, Африки и Южной Америки.



Антон Дзятковски, является также директором микрозаймов Everex, блокчейн-стартапа, предлагающего решение различных проблем международного кредитования. Everest не так давно смог привлечь 26 миллионов долларов в своем ICO. С более чем 15-летним опытом работы в финтех индустрии и пониманием рынка - Антон работал также в Сингапуре и Таиланде. Он полностью осознает то, что можно улучшить в этих странах.



Токенсейл

Курс: 1 MMT = $1

Выпущено: 60 000 000 MMT

ICO начнется 18 октября 2017 года

preICO уже стартовало с 15 сентября 2017 года

В ходе preICO начисляется бонус 43% на покупку маркеров MMT

MicroMoney для людей и для бизнеса



Эта платформа уже запущена в пяти странах и помогает многим людям, обладающие скромным бюджетом. Платформа открывает новые возможности и уже 9 из 10 клиентов получили свой первый кредит.



Стоит отметить, что благодаря легкому процессу выдачи кредита в платформу заложена сложная технология: кредитный скоринг на основе нейронных сетей. Специальные алгоритмы могут определить кредитоспособность человека в течение 15 секунд. Также для обеспечения безопасности сделок разрабатываются смарт-контракты.



Бесспорно, с помощью инновационного бюро по сбору кредитных историй на блокчейне, тысячи местных предпринимателей получат доступ к миллионам новых клиентов. Мы разрабатываем совершенно новую экосистему для поддержки новой глобальной криптоэкономики, - сообщил Антон Дзятковски. В настоящее время MicroMoney планирует масштабироватся до Китая, Гонконга и к концу 2020 года, охватить Индию, Африку и Южную Америку.



О MicroMoney



MicroMoney - это глобальная финтех компания, которая фокусируется на больших данных для банковских и финансовых организаций и микрокредитовании для простых людей. MicroMoney начал свою деятельность в 2015 году и превратился в быстро растущую компанию с более чем 200 сотрудниками, которая на сегодняшний день уже имеет офисы в Сингапуре, Таиланде, Мьянме и Камбодже.





Перевод специально для MMGP.RU



MicroMoney, финтех компания из Восточной Азии, сегодня объявила о запуске своего ICO 18 октября 2017 года. Компания имеет серьезные планы по преобразованию экономики в развивающихся странах.По данным Всемирного банка, более 2 млрд людей по всему миру по сей день не имеют банковского счета. Не имея возможности взять кредит, люди не получают доступ к основным финансовым услугам, таким как персональный кредит либо кредит для малого и среднего бизнеса. Согласитесь, это довольно серьезная проблема, затрагивающая экономику той или иной страны, особенно в странах с формирующейся экономикой, таких как Филиппины, Таиланд или Мьянма (Индокитай).MicroMoney предлагает помочь людям построить свою первую кредитную историю посредством технологии блокчейн. MicroMoney использует новейшие технологии для определения кредитоспособности человека с помощью инновационного кредитного скоринга (система оценки кредитных рисков).Компания нацелена на ликвидацию бедности с помощью различных интернет-ресурсов наряду с финансовой интеграцией. У команды MicroMoney есть четкое видение и набор целей благодаря предстоящему ICO. Компания планирует привлечь $30 млн и поистине радикально изменить нынешнюю экономическую ситуацию в странах с формирующейся экономикой, включая регионы Азии, Африки и Южной Америки.Антон Дзятковски, является также директором микрозаймов Everex, блокчейн-стартапа, предлагающего решение различных проблем международного кредитования. Everest не так давно смог привлечь 26 миллионов долларов в своем ICO. С более чем 15-летним опытом работы в финтех индустрии и пониманием рынка - Антон работал также в Сингапуре и Таиланде. Он полностью осознает то, что можно улучшить в этих странах.Эта платформа уже запущена в пяти странах и помогает многим людям, обладающие скромным бюджетом. Платформа открывает новые возможности и уже 9 из 10 клиентов получили свой первый кредит.Стоит отметить, что благодаря легкому процессу выдачи кредита в платформу заложена сложная технология: кредитный скоринг на основе нейронных сетей. Специальные алгоритмы могут определить кредитоспособность человека в течение 15 секунд. Также для обеспечения безопасности сделок разрабатываются смарт-контракты.Бесспорно, с помощью инновационного бюро по сбору кредитных историй на блокчейне, тысячи местных предпринимателей получат доступ к миллионам новых клиентов.В настоящее время MicroMoney планирует масштабироватся до Китая, Гонконга и к концу 2020 года, охватить Индию, Африку и Южную Америку.MicroMoney - это глобальная финтех компания, которая фокусируется на больших данных для банковских и финансовых организаций и микрокредитовании для простых людей. MicroMoney начал свою деятельность в 2015 году и превратился в быстро растущую компанию с более чем 200 сотрудниками, которая на сегодняшний день уже имеет офисы в Сингапуре, Таиланде, Мьянме и Камбодже.

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