Микрофинансовая блокчейн-платформа MicroMoney планирует привлечь $ 30 млн в ходе ICO

MicroMoney, финтех компания из Восточной Азии, сегодня объявила о запуске своего ICO 18 октября 2017 года. Компания имеет серьезные планы по преобразованию экономики в развивающихся странах.
По данным Всемирного банка, более 2 млрд людей по всему миру по сей день не имеют банковского счета. Не имея возможности взять кредит, люди не получают доступ к основным финансовым услугам, таким как персональный кредит либо кредит для малого и среднего бизнеса. Согласитесь, это довольно серьезная проблема, затрагивающая экономику той или иной страны, особенно в странах с формирующейся экономикой, таких как Филиппины, Таиланд или Мьянма (Индокитай).
MicroMoney предлагает помочь людям построить свою первую кредитную историю посредством технологии блокчейн. MicroMoney использует новейшие технологии для определения кредитоспособности человека с помощью инновационного кредитного скоринга (система оценки кредитных рисков).
Мы гордимся тем, что можем помочь людям, которые не имееют доступа к классическому, устаревшему централизованному банку, - сообщил Антон Дзятковски, генеральный директор и основатель MicroMoney.
Компания нацелена на ликвидацию бедности с помощью различных интернет-ресурсов наряду с финансовой интеграцией. У команды MicroMoney есть четкое видение и набор целей благодаря предстоящему ICO. Компания планирует привлечь $30 млн и поистине радикально изменить нынешнюю экономическую ситуацию в странах с формирующейся экономикой, включая регионы Азии, Африки и Южной Америки.
Антон Дзятковски, является также директором микрозаймов Everex, блокчейн-стартапа, предлагающего решение различных проблем международного кредитования. Everest не так давно смог привлечь 26 миллионов долларов в своем ICO. С более чем 15-летним опытом работы в финтех индустрии и пониманием рынка - Антон работал также в Сингапуре и Таиланде. Он полностью осознает то, что можно улучшить в этих странах.
Токенсейл
- Курс: 1 MMT = $1
- Выпущено: 60 000 000 MMT
- ICO начнется 18 октября 2017 года
- preICO уже стартовало с 15 сентября 2017 года
- В ходе preICO начисляется бонус 43% на покупку маркеров MMT
MicroMoney для людей и для бизнеса
Эта платформа уже запущена в пяти странах и помогает многим людям, обладающие скромным бюджетом. Платформа открывает новые возможности и уже 9 из 10 клиентов получили свой первый кредит.
Стоит отметить, что благодаря легкому процессу выдачи кредита в платформу заложена сложная технология: кредитный скоринг на основе нейронных сетей. Специальные алгоритмы могут определить кредитоспособность человека в течение 15 секунд. Также для обеспечения безопасности сделок разрабатываются смарт-контракты.
Бесспорно, с помощью инновационного бюро по сбору кредитных историй на блокчейне, тысячи местных предпринимателей получат доступ к миллионам новых клиентов.
Мы разрабатываем совершенно новую экосистему для поддержки новой глобальной криптоэкономики, - сообщил Антон Дзятковски.
В настоящее время MicroMoney планирует масштабироватся до Китая, Гонконга и к концу 2020 года, охватить Индию, Африку и Южную Америку.
О MicroMoney
MicroMoney - это глобальная финтех компания, которая фокусируется на больших данных для банковских и финансовых организаций и микрокредитовании для простых людей. MicroMoney начал свою деятельность в 2015 году и превратился в быстро растущую компанию с более чем 200 сотрудниками, которая на сегодняшний день уже имеет офисы в Сингапуре, Таиланде, Мьянме и Камбодже.
Перевод специально для MMGP.RU