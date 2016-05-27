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Аналитики FICO разрабатывают мониторинг для криптовалютных бирж

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Аналитики FICO разрабатывают мониторинг для криптовалютных бирж


Проект FICO предлагает решения для мониторинга криптовалютных бирж

Аналитики из компании FICOработают над созданием нового продукта, который будет направлен на борьбу против отмывания денежных средств. Представители FICO хотят подать на патентизацию свою разработку мониторинга криптобирж.

В документации разработки которая поступила в патентный отдел указаны новые решения по поиску транзакций которые вызывают подозрительную историю, а так же отслеживать путь криптовалюты в сети. Эта разработка будет полезна банкам для оценки транзакций которые могут нести риски отмывания средств.

Система FICO может отслеживать не только переводы внутри биржи но и пользователей экосистемы биткоина.

Этот проект может пройти в рамках предложения властей ЕС о отслеживании транзакций цифровых децентрализованных средств.

Уникальность: 100.00%
По материалам https://forklog.com/kompaniya-fico-z...a-kriptobirzh/
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биткоин, криптовалюта
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