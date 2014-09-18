Хочу познакомиться для серьезных отношений с девушкой, я инвалид с ДЦП

Привет, я инвалид из России, Йошкар-Олы, мне 31 лет, хочу познакомиться для серьезных отношений с девушкой, Дополнительная информация вы можете, найдёте тут http://ofru.ru/seeking.php
и поделитесь вот этой ссылкой в соц. сетах, и этим очень сильно мне поможете
Уважаемые администрация, модераторы и пользователи я не стану забирать у вас трафик фотками, но если вы все-таки хотите посмотреть мои фотки, то добро пожаловать на мои страницы в соц. сетях, ссылки на них есть на странице, на которую ведёт сверху ссылка
А администрацию и модераторов прошу посмотреть на мои фото, если подумаете что это просто спам