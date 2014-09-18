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Хочу познакомиться для серьезных отношений с девушкой, я инвалид с ДЦП

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Здесь Вы можете написать немного о себе или о тех, с кем хотели бы познакомиться, встретиться. Ваши фотографии/видео/профайлы в Социальных сетях публикуйте именно здесь.
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Старый Сегодня, 02:14
#1
Интересующийся
 
Имя: Александр
Пол: Мужской
Возраст: 31
Адрес: Йошкар-Ола
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 18.09.2014
Сообщений: 44
Благодарностей: 0
УГ: 0
КП: 0.000
Хочу познакомиться для серьезных отношений с девушкой, я инвалид с ДЦП
Привет, я инвалид из России, Йошкар-Олы, мне 31 лет, хочу познакомиться для серьезных отношений с девушкой, Дополнительная информация вы можете, найдёте тут http://ofru.ru/seeking.php и поделитесь вот этой ссылкой в соц. сетах, и этим очень сильно мне поможете

Уважаемые администрация, модераторы и пользователи я не стану забирать у вас трафик фотками, но если вы все-таки хотите посмотреть мои фотки, то добро пожаловать на мои страницы в соц. сетях, ссылки на них есть на странице, на которую ведёт сверху ссылка

А администрацию и модераторов прошу посмотреть на мои фото, если подумаете что это просто спам
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