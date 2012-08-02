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В Дубае тестируют первое беспилотное летающее такси

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В Дубае тестируют первое беспилотное летающее такси
В понедельник в Дубае проходила демонстрация полета летающего такси, которое станет первой в мире службой беспилотного такси. Событие соответствует амбициозному плану Объединенных Арабских Эмиратов, который станет во главе инноваций и новшеств арабского мира.



Летающее беспилотное транспортное средство от компании Volocopter внешне похоже на кабину вертолета с объемным обручем сверху с восемнадцатью пропеллерами. Во время испытательного полета в такси не было ни одного человека.

Такси предназначено для беспилотных полетов благодаря дистанционному управлению, а максимальное время полета — пол часа. Для большей надежности такси снабжено отказоустойчивыми системами для различных вариантов неисправностей: резервные батареи, роторы, а для худших сценариев — парашюты. Компания Volocopter конкурирует с хорошо финансируемыми мировыми разработчиками, которые обладают уникальными концептами для создания городского транспорта будущего.

В список таких конкурентов можно записать: аэрокосмического гиганта Airbus, цель которого — предложить услуги эвакуации в воздухе до 2020 года; Kitty Hawk поддерживаемая лари Пейджем и Uber, совместно с партнерами работающая над собственным летающим такси.

Соучредитель Velocopter и главный директор по инновациям сказал Reuters: «Мы показываем публике только результат, которые умеет летать. Мы показываем только результат нашей работы, а не будущее видение». Демонстрационный полет прошел во время церемонии, организованной для принца Дубая шейха Хамдана бин Мохаммеда.

Стоит отметить, что ОАЭ пытаются избавиться от стереотипов «мира, погрязшего в войне и борьбе», отличившись как высокотехнологичное и перспективное общество. К 2021 году в планы входит отправление беспилотного зонда на Марс — первая миссия арабского мира в космосе. Кроме того, Дубай уверенно шагает в будущее и направляет весь мир, показывая миру первые прототипы беспилотного метрополитена и местных роботов полицейских.

Шейх Хамдан в своем заявлении сказал: «Поощряя инновации и принимая новейшие технологии мы не только способствуем развитию страны, но и строим мосты в будущее».

Перевод специально для mmgp.ru
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