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Авиакомпания Etihad Airways из ОАЭ предложила летать авиапассажирам в рассрочку

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Авиакомпания Etihad Airways из ОАЭ предложила летать авиапассажирам в рассрочку


Сетевое издание из Объединенных Арабских Эмиратов под названием Gulf News рассказало на своём ресурсе о новшестве, которое было введено местным крупным авиаперевозчиком Etihad Airways и речь идёт о покупки авиабилетов в рассрочку.

Схема оказания этой услуги довольно проста: во-первых, необходимо зарегистрироваться на сайте авиакомпании Etihad Airways и во-вторых, если вы собрались в полет, то конечно нужно заранее произвести бронирование авиабилета и вот во время этого процесса и потребуется в соответствующей графе лишь указать, что платить вы будите не сразу, а в рассрочку - путем внесения ежемесячной платы за приобретенный авиабилет. И всё - ваш билет приобретен и вы можете спокойно лететь туда куда вам необходимо добраться по делам.

Отныне Etihad Airways будет считаться первым авиаперевозчиком в этом регионе, который в состоянии предложить любому желающему жителю ОАЭ, а также гражданам Саудовской Аравии и Египта воспользоваться удобной и быстрой онлайн-системой отложенного платежа и в этом ему помогла платежная система PayFort - c ней ранее был заключен соответствующий Договор.

Как в связи с этим заявил г-н Джастин Уорби, вице-президент Etihad Airways по цифровому развитию и технологиям: "Мы в нашей авиакомпании прекрасно знаем, что авиаперелёты порой могут потребовать от людей с ограниченным бюджетом больших расходов и поэтому такое онлайн-бронирование в рассрочку это просто идеальный способ заранее приобрести билет, не беспокоясь о едино моментном платеже крупной суммы денег. Пользуйтесь нашим сервисом и летайте себе на здоровье, ведь это например, хорошая возможность улететь в страну вашего назначения бизнес-классом вместо эконом-класса!"

К этому сервису в настоящее время уже подключено 17 банков-партнером данного региона и порядок и срок самой рассрочки зависит от того, в каком банке авиапассажиру была выпущена его банковская карточка. Оплатить купленный в рассрочку авиабилет можно будет в срок от 3 месяцев до 5 лет. Услуга начинает набирать популярность среди авиапассажиров относящих себе к среднему классу по уровню доходов в этой стране.

Специально для mmgp.ru

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