Хакеры из Phantom Squad атакует сотни компаний ради биткоинов

Злоумышленники из Phantom Squad начали рассылку писем с требованием уплаты биткоинов
Специалист по киберзащите Д. Фармер рассказал о массовых DDoS-атаках на несколько сотен крупных компаний от группировки хакеров Phantom Squad. Целью для хакеров является получить биткоины за выкуп украденных данных.
На ресурсе Xakep.ru указано, что атака была начала хакерами 19.09.17. На этот раз хакеры стали весьма скромными и вымогают всего 0,2 биткоина, правда эта сумма может вырасти до 20 биткоинов если компании не заплатят до конца сентября. Если и далее затягивать с оплатой то хакеры могут увеличить сумму выкупа до 30 биткоинов.
Специалисты по кибербезопасности сомневаются в правдивости угроз от хакеров, так как атаковать сразу столько целей физически будет очень сложно.
Поскольку отправителем писем является Mr. Smith, эту хакерскую группу уже привязали к злоумышленникам которые взломали американского провайдера HBO и украли не вышедшие серии "Игры престолов".
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По материалам https://forklog.com/hakery-iz-phanto...po-vsemu-miru/