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Avito запрещает пользователям просить криптовалюту за свои товары

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Avito запрещает пользователям просить криптовалюту за свои товары


Размещая объявления с вариантом оплаты за товары криптовалютой можно получить в бан на Avito

Пользователи интернет платформы объявлений Avito начали жаловаться на необоснованные блокировки аккаунтов если указывать вариант оплаты товаров криптовалютой.

Так пользователь Avito из Волгограда выставил на продажу Таунхаус который был готов продать за биткоины. Объявление было размещено на ресурсе 22 .09 и привело к блокировке аккаунта. Модераторы ресурса вынесли предупреждение автору объявления за указание оплаты товара криптовалютой.

Модератор уточнил, что согласно правил ресурса запрещено указывать форму оплаты которая не законна на территории РФ и рекомендовал отредактировать объявление дабы не блокировать его.

Пользователь проверил все правила пользования avito.ru но не нашел прямых запретов использования криптовалют в качестве оплаты. Однако скорее всего модератор использовал пункт обязывающий использовать в качестве платежных инструментов исключительно рубль.

Не смотря на рекомендации модераторов Авито пестрит объявлениями с продажей товаров за биткоины



Уникальность: 100.00%
По материалам https://forklog.com/avito-banit-obya...obnovlyaetsya/
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Метки
биткоин, криптовалюта
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