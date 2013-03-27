Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 423,872 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Иконка

zona-taksi.ru - зона такси

Вход через:  
Все разделы прочитаны
Обсуждение проектов, позиционирующих себя как финансовые игры на основе экономических стратегий (фермы), которые в подавляющем большинстве являются финансовыми пирамидами (мошенничеством).
Важная информация
Реклама: Ждали ICO с гарантией прибыли? Первый токенсейл работающего бизнеса!
Есть опыт работы с криптовалютами? Заведи Крипто-Блог и заработай на нём!
Разбираешься в криптовалюте? Прими участие в акции Крипторайтер 2.0 (2-10 поинтов за 1000 символов)
Оплата за отзывы!
Изменения в акции "Оплата за сообщения".
Как на одной публикации заработать $100
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 02:07
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 01:35
#1
Профессионал
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Доверительное управление
Регистрация: 27.03.2013
Сообщений: 2,174
Благодарностей: 258
Записей в блоге: 6
УГ: 1
КП: 0.032
подарки
zona-taksi.ru - зона такси
Старт 25.09.2017.

О игре
Цитата:
Zona-Taksi - это игра, в которой можно по-настоящему зарабатывать хорошие деньги. Наша команда полностью продумала данный проект, а также дальнейшее его развитие и обновление. Всё просто-покупайте машины различного уровня и они сразу начнут приносить вам деньги, которые вы сможете автоматически вывести на свой Payeer кошелек.
Посмотреть/Зарегистрироваться



Бонусы при регистрации: Авто РеноЛоган
Бонус при пополнении: 30%
Баллы: Нет
Заглушка: 5 руб.
Партнерка: 10% на вывод
Минимум на вывод: 10 коп
Выплаты: Авто
Распределение прибыли: на вывод 50%

Планы

ЖигулиПриносит: 20 монет в часСтоимость: 500 серебра / 5 руб.Доход в месяц: 1,5 руб. / 30%

Рено логанПриносит: 50 монет в часСтоимость: 1000 серебра / 10 руб.Доход в месяц: 3,5 руб. / 35%

Форд фокусПриносит: 555 монет в часСтоимость: 10000 серебра / 100 руб.Доход в месяц: 40 руб. / 40%

Тойота камриПриносит: 3125 монет в часСтоимость: 50000 серебра / 500 руб.Доход в месяц: 225 руб. / 45%

Мерседес бенсПриносит: 7000 монет в часСтоимость: 100000 серебра / 1000 руб.Доход в месяц: 500 руб. / 50%


Выплата

Цитата:
Дата операции: 26 Сен 2017 00:25
ID операции: 404961277
Тип операции: перевод
Статус: выполнен
Сумма получения: 99.05 p
Комментарий: Выплата пользователю tulobzor09 с проекта zona-taksi.ru
__________________
Реклама: YoBit.Net - У нас курс Биткойна Выше на 2-5 тысяч рублей!

Обзор Инвестпроектов в Интернет. Рефбек 100-200% на все проекты!!!
Новый проект mmpower.ru. Только начало!!!
investHYIPmonitor на форуме  
Ответить
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 02:07
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
taksi-money000.xyz - Taksi-Money MonitoringFF Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ 7 15.07.2017 01:01
«Яндекс.Такси» вошел в мировую десятку приложений для заказа такси Stas0n Новости в мире финансов и инвестиций 0 28.04.2017 13:15
Продам Бонусы в такси Gett и Uber! Такси стало еще дешевле! technomaster Прочее 0 11.11.2015 22:30

ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

Случайные темы
Аватар nlobp
Кредитпромбанк - kreditprombank.com
От nlobp в разделе «Список проблемных банков Украины»
Аватара нет
unixdeposit - unixdeposit.com
От twix в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватара нет
Российские состоятельные клиенты массово выходят из банковских депозитов
От Gannibal Barka в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватар Graciy
Каким образом выигрывать у БК? Ответ здесь
От Graciy в разделе «Букмекерство: общий форум»
Аватар investreview
LibertyReserved.is - Инвестиционная программа платежной системы
От investreview в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватара нет
ВВП России снизился впервые за пять лет
От CashToday в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
.     
Пользователей
423,872
Тем
490,533
Сообщений
12,226,946

 Наши конкурсы
  Крипторайтер 2.0
  Крипто-новости
  Лучший отзыв
  Оплата за сообщения
  Партнерка MMGP
  Бизнес-леди MMGP
  Мы ищем стартапы
  "Горячие новости"
  Путь к успеху
  Конкурс ПАММов
  Forex конкурсы
  Спорт конкурсы
  Крипто конкурсы
  Конкурс "Турбо КП"
  Демотивируй меня
  Водная битва MMGP
  Оплата за статьи
  Оплата за новости
  Заработал? Потрать!
  Сделай MMGP лучше!
  HYIP конкурс

 Читайте нас
  Twitter
  Facebook
  ВКонтакте
  Google +
  Youtube
  Telegram