zona-taksi.ru - зона такси

Старт 25.09.2017.
О игре
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Цитата:
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Zona-Taksi - это игра, в которой можно по-настоящему зарабатывать хорошие деньги. Наша команда полностью продумала данный проект, а также дальнейшее его развитие и обновление. Всё просто-покупайте машины различного уровня и они сразу начнут приносить вам деньги, которые вы сможете автоматически вывести на свой Payeer кошелек.
Бонусы при регистрации:
Авто РеноЛоган
Бонус при пополнении:
30%
Баллы:
Нет
Заглушка:
5 руб.
Партнерка:
10% на вывод
Минимум на вывод:
10 коп
Выплаты:
Авто
Распределение прибыли:
на вывод 50%
Планы
ЖигулиПриносит:
20 монет в часСтоимость: 500 серебра / 5 руб.Доход в месяц: 1,5 руб. / 30%
Рено логанПриносит:
50 монет в часСтоимость: 1000 серебра / 10 руб.Доход в месяц: 3,5 руб. / 35%
Форд фокусПриносит:
555 монет в часСтоимость: 10000 серебра / 100 руб.Доход в месяц: 40 руб. / 40%
Тойота камриПриносит:
3125 монет в часСтоимость: 50000 серебра / 500 руб.Доход в месяц: 225 руб. / 45%
Мерседес бенсПриносит:
7000 монет в часСтоимость: 100000 серебра / 1000 руб.Доход в месяц: 500 руб. / 50%
Выплата
Цитата:
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Дата операции: 26 Сен 2017 00:25
ID операции: 404961277
Тип операции: перевод
Статус: выполнен
Сумма получения: 99.05 p
Комментарий: Выплата пользователю tulobzor09 с проекта zona-taksi.ru