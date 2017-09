liwei

Пол: Мужской Инвестирую в: Другое Регистрация: 26.09.2017 Сообщений: 1 Благодарностей: 0 УГ: 0 КП: 0.000

Sell my miners L3+ & S9 / Продайте моих майнеров L3+ & S9 Hello ! My name is Li Wei

I'm from Singapore

Sell my L3+ (504 MH/s) - 8 units & S9 (14 TH/s) 6 units (miners) with PSU (APW++ , 220-240V) 14 units

Selling because I ordered new on Bitmain

All they working

Sorry , I don't know Russian , so I used google translator

Pricing -

L3+ = 2200 USD = (0.5561 BTC)

S9 = 1200 USD = (0.3036 BTC)

APW++ (Power supply) = 130 USD = (0.03289 BTC)

for any questions write on mail

Important! I can't understand Russian language

li_wei@ toke.com



---------------------------------------------------------------------------------------------------------------



Здравствуйте ! Меня зовут Ли Вэй

Я из Сингапура

Продайте мой L3 + (504 MH / s) - 8 единиц и S9 (14 TH / s) 6 единиц (шахтеров) с блоком питания (APW ++, 220-240V) 14 единиц

Продажа, потому что я заказал новое на Bitmain

Все они работают

Извините, я не знаю русского, поэтому я использовал переводчик Google

Ценообразование -

L3 + = 2200 USD = (0,5561 BTC)

S9 = 1200 USD = (0,3036 BTC)

APW ++ (Источник питания) = 130 USD = (0.03289 BTC)

по любым вопросам пишите по почте

Важный! Я не понимаю русский язык

li_wei@ toke.com

Реклама: YoBit.Net - У нас курс Биткойна Выше на 2-5 тысяч рублей!

__________________