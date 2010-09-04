Компания из США поглотит крупный европейский платежный процессор

Скандинавский платежный процессор Nets получил предложение о поглощении в размере $5,3 млрд от американской частной акционерной компании Hellman & Friedman.
Предложение было принято акционерами компании. Данная сумма отвечает 46% акционерного капитала Nets.
Ожидается, что сделка будет заключена в первом квартале 2018 года.
Заинтересованность в поглощении Nets со стороны компании из США — результат всплеска интереса к денежно-генерирующему потенциалу крупнейших в Европе платформ обработки платежей: на рынке появляются новые игроки, а потребители переключаются на онлайн-и мобильные платежи.
Сделка Nets последовала незадолго после аналогичных поглощений Worldpay и Paysafe. Аналогичные сделки ожидаются в Швейцарии, Португалии, Австрии и Германии.
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