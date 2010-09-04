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Компания из США поглотит крупный европейский платежный процессор

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Компания из США поглотит крупный европейский платежный процессор

Скандинавский платежный процессор Nets получил предложение о поглощении в размере $5,3 млрд от американской частной акционерной компании Hellman & Friedman.

Предложение было принято акционерами компании. Данная сумма отвечает 46% акционерного капитала Nets.

Ожидается, что сделка будет заключена в первом квартале 2018 года.

Заинтересованность в поглощении Nets со стороны компании из США — результат всплеска интереса к денежно-генерирующему потенциалу крупнейших в Европе платформ обработки платежей: на рынке появляются новые игроки, а потребители переключаются на онлайн-и мобильные платежи.

Сделка Nets последовала незадолго после аналогичных поглощений Worldpay и Paysafe. Аналогичные сделки ожидаются в Швейцарии, Португалии, Австрии и Германии.

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Метки
новости, платежная система
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