Крупнейшие банки США обходят европейские по уровню прибыли

По прогнозу Ernst & Young, разрыв по уровню прибыли между крупными банками США и ЕС в ближайшие месяцы увеличится еще больше. Прибыль десяти крупнейших американских банков в первом полугодии 2017 года выросла на 19%, банков ЕС — на 5%. Об этом свидетельствуют данные исследования британской консалтинговой компании Ernst & Young.
Согласно исследованию, по итогам первого полугодия 2017 года десять крупнейших финансово-кредитных институтов США получили совокупную прибыль на сумму в 57,5 млрд евро, что на 19% выше, чем за тот же период прошлого года.
В то же время соответствующий показатель десяти крупнейших банков Европы вырос на 5% и составил 24,2 млрд евро. На первом месте в США — JPMorgan Chase, получивший прибыль в 11,8 млрд евро. Европейский рейтинг возглавляет британский банк HSBC (6,6 млрд евро), за ним следует французский BNP Paribas (4,3 млрд евро). Единственным представителем ФРГ в европейском ТОП-10 является Deutsche Bank, занявший девятую позицию с показателем чуть выше 1 млрд евро.
В свою очередь в США после финансового кризиса 2007—2008 годов банковская сфера восстановилась быстрее за счет государственной помощи. Кроме того, европейские банки в настоящее время практически не получают прибыли от кредитных операций из-за низких процентных ставок. С этой точки зрения банки США также находятся в более выгодном положении из-за более высокого уровня ссудных процентов, как отметил эксперт.
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