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Еще один центробанк намерен создать собственную цифровую валюту

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Еще один центробанк намерен создать собственную цифровую валюту

Очередной страной, чей центробанк взялся за создание и тестирование собственной цифровой валюты, стал Уругвай.

Центральный банк Уругвая (Banco Central del Uruguay, BDC) сообщил о том, что ограниченное количество пользователей помогут протестировать мобильное приложение для перевода средств.

В ходе конференции «Будущее денег и финансовой системы» глава центробанка Марио Бергара сообщил, что цифровая валюта будет функционировать, как денежные средства, что позволит делать переводы между пользователями.

Пока неясно, будет ли цифровая валюта основываться на блокчейне, однако другие центробанки, включая банк Канады и Великобритании, использовали именно эту технологию в ходе подобных тестирований.

Точная дата полноценного запуска проекта пока не объявлена, однако, по словам главы центробанка Уругвая, пилотное тестирование уже подходит к концу. Остается лишь несколько технологических проблем, которые необходимо решить.

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