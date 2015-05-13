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Стоимость криптовалюты NEO за 24 часа выросла на 24% и составляет $24.48

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Стоимость криптовалюты NEO за 24 часа выросла на 24% и составляет $24.48

Большинство крупнейших криптовалют в конце концов отмечают некоторые успехи после нескольких неоднозначных выходных. За последние три недели мы наблюдали как и взлеты, так и падения практически всех криптовалют, включая биткоин и эфириум.

NEO - одна из тех криптовалют, за которой все еще стоит наблюдать. Несмотря на большое падение за последнее время, ее стоимость увеличилась на 24.26% (на момента написания новости).

В связи с недавним китайским ICO-запретом, в течение последних нескольких недель NEO прошла очень трудный путь. Ее высокая стоимость заставляет инвесторов задуматься, да и цена остается довольно изменчива. По состоянию на сегодняшний день, кажется, что все идет как бы в нужном направлении, хотя никто не может предполагать, как долго эта динамика будет продолжаться. Все криптовалюты по-прежнему подвержены резкому падению и здесь NEO ничем не отличается в этом отношении.

Пару дней назад стоимость NEO упала до $16,87. Согласитесь, это очень низкое значение для этой валюты, которая была оценена в $25 не так давно. Опять же, стоимость биткоин по-прежнему борется за то, чтобы перевалить за отметку в $4000, что будет продолжать сказываться на всех других валютах в течение довольно продолжительного времени. В настоящее время стоимость NEO составляет $24.48 (см. скриншот).


С ростом стоимости на 24.26%, NEO также снова вступил в ТОП-10 криптовалют по рыночной капитализации, обогнав Ethereum Classic. Однако для удержания своих позиций, NEO предстоит еще многое пройти. Если NEO сможет достичь отметки $28 или больше и зафиксировать эту стоимость хотя бы на несколько дней, то положение NEO может выглядеть намного лучше сегодняшнего дня.

Весьма примечательно, что стоимость NEO выросла настолько, учитывая то, что объемы торгов за последние сутки были незначительными - $1,224 млн, большая часть которых приходила на криптобиржу Bittrex и Binance, забирающие почти 70% всего объема криптовалюты.

Помимо этого, NEO не только увидел рост цены в долларах США. Он в свою очередь восстановил 3,47% своей цены в сравнении с биткоином. Это интригующее развитие, учитывая то, что сегодня биткоин сам пытается стабилизироваться. Вопрос состоит в том, будет ли NEO сохранять эту тенденцию против биткоина. В конце концов, все альткоины напрямую зависят от биткоина.

В настоящее время все выглядит довольно позитивно. Я говорю о цене NEO. Объемы торгов по прежнему ничтожно малы, но в то же время рыночная капитализация уже перевалила за $1 млрд. Интересно, увидим ли мы в ближайшем будущем положительный импульс NEO или нет.

По материалам themerkle.com

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