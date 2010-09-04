Tesla построит в Шанхае крупнейшую заправку для электромобилей

Китай был выбран не случайно под строительство станции, так как именно он является одним из главных потребителей электромобилей Tesla.
Сообщается, что Tesla намерена построить в Шанхае заправочную станцию Supercharger для электромобилей, которая станет самой большой в мире. Китай – это первая страна, в которой, согласно глобальному плану компании, будет установлена такая станция. Сейчас Китай, где в скором времени планируют полностью перейти на электрические автомобили, является крупнейшим потребителем электромобилей Tesla.
В планах Tesla построить 10 тысяч заправок в мире. Уже к концу текущего года число заправок должно насчитывать 1000.
Прежде самой крупной станцией считалась станция, расположенная в Калифорнии. Она могла обеспечивать 40 автомобилей одновременно.
На Supercharger в Шанхае можно будет заряжать аккумуляторы сразу 50 обладателей Tesla.
Строительство станции ведется на парковке одного из коммерческих центров.
Недавно Tesla сообщила о том, что ее продажи в Китае по итогам прошлого года выросли в три раза. Так, в 2016 году компания собрала в Китае более $1 млрд. и совершила 11 тыс. поставок.
В связи с этим, строительство новой станции является очень актуальным сейчас. По прогнозам аналитиков, рост продаж продолжился и в первой половине 2017 года.
Сообщается, что Tesla намерена построить в Шанхае заправочную станцию Supercharger для электромобилей, которая станет самой большой в мире. Китай – это первая страна, в которой, согласно глобальному плану компании, будет установлена такая станция. Сейчас Китай, где в скором времени планируют полностью перейти на электрические автомобили, является крупнейшим потребителем электромобилей Tesla.
В планах Tesla построить 10 тысяч заправок в мире. Уже к концу текущего года число заправок должно насчитывать 1000.
Прежде самой крупной станцией считалась станция, расположенная в Калифорнии. Она могла обеспечивать 40 автомобилей одновременно.
На Supercharger в Шанхае можно будет заряжать аккумуляторы сразу 50 обладателей Tesla.
Строительство станции ведется на парковке одного из коммерческих центров.
Недавно Tesla сообщила о том, что ее продажи в Китае по итогам прошлого года выросли в три раза. Так, в 2016 году компания собрала в Китае более $1 млрд. и совершила 11 тыс. поставок.
В связи с этим, строительство новой станции является очень актуальным сейчас. По прогнозам аналитиков, рост продаж продолжился и в первой половине 2017 года.
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