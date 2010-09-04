Китайцы собираются построить ветряную электростанцию на Юге Украины

Еще одна китайская компания, TBEA (Tebian Electric Apparatus) разработала масштабный проект по строительству ветроэлектростанции в Николаевской области.
Как информирует пресс-служба Государственной архитектурно-строительной инспекции (ГАСИ), китайские инвесторы, компания TBEA, планирует построить и запустить в эксплуатацию в 2019 году ветряную электростанцию (ВЭС) в Николаевской области.
Согласно представленному проекту, данная ВЭС должна стать самой мощной (500 МВт) в Восточной Европе. Общий размер инвестиций в реализацию проекта составит $500 млн.
Недавно состоялась встреча регионального директора TBEA Томми Тенгменга и главы ГАСИ Андрея Кудрявцева относительно лицензирования строительства объекта.
В пресс-служба ГАСИ рассказали, что план сотрудничества с TBEA будет направлен на то, чтобы заказчик смог быстро оформить все необходимые разрешительные документы.
В последнее время китайские компании активно инвестируют в украинскую "зеленую" энергетику. Так две китайские компании CCЕC (China National Complete Engineering Corporation) и частная компания GCL (Golden Concord Holdings Limited) подписали протокол для реализации проектов в сфере энергетики в Одесской, Николаевской и Херсонской областях.
Сейчас самой крупной ветроэлектростанцией в Украине считается Ботиевская ВЭС, мощностью 200 МВт, которая входит в ветропарк "ДТЭК Приазовский" (ДТЭК Энерго Рината Ахметова).
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