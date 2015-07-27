Сидоренко заявила о недостатке ресурсов в России для перехода на криптоэкономику

Криптоэкономика в России остается недостижимой из-за отсутствия единого мнения
В РФ затягивается согласование закона о регулировании цифровых децентрализованных денег, поскольку для этого у нее мало сервисных ресурсов которых требует криптоэкономика. Такой мыслью поделился глава рабочей группы Государственной Думы России Э. Сидоренко на встрече приуроченной крипторублю и блокчейну.
Продолжение рассмотрение этих вопросов Элина планирует 26.09.17 на конференции инвестиции в цифровую децентрализованную валюту которая пройдет в столице РФ.
Практически все представители исполнительной власти в РФ показали, что не имеют единого мнения о необходимости легализации цифровых децентрализованных средств. В то время как ЦБ РФ считает биткоин и другие криптовалюты денежным суррогатом, Министерство Финансов заявляет о создании закрытой кластерной экосистемы.
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По материалам forklog.com