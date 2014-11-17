Envoy Technologies получила $1.5 млн. от Калифорнийской энергетической комиссии

Сегодня Envoy Technologies объявила о том, что компания получила 1,5 миллиона долларов финансирования от Калифорнийской энергетической комиссии. Грант позволит компании разработать и внедрить программу мобильности электрических транспортных средств, которая в первую очередь принесет пользу общинам в районе Sacramento Metropolitan и области залива Сан-Франциско.
Envoy Technologies обеспечит удобства мобильности в тех местах, где люди живут и работают. Решение «под ключ» от Envoy позволяет индустрии недвижимости, компаниям, сообществам и муниципалитетам возможность внедрять закрытый и эксклюзивный сервис аренды автомобилей, электробайков и электроскутеров для сообщества любого размера. Envoy уникально удобен в плане мобильности, чтобы внедрить сервис аренды электрических транспортных средств в закрытых сообществах.
Члены общин, где будет внедрен Envoy, смогут зарезервировать транспортные средства для личного использования или для получения дохода в качестве работы на службы доставки, такие как Postmates, Grubhub или такие компании, как Uber и Lyft.
«Мы очень рады возможности сотрудничать с Калифорнийской энергетической комиссией», - сказал Арик Охана, соучредитель Envoy. «Цель расширения каршеринга - создать устойчивую программу аренды автомобилей, чтобы служить моделью партнерства и эффективного использования государственных средств».
Envoy заключил сотрудничество с ChargePoint для установки электрозарядных станций. Также компания получила письма поддержки от Фонда милосердия и Фонда недвижимости США. Envoy планирует разместить более 80 автомобилей в районе Sacramento Metro и области залива.
«Наши партнеры сыграли важную роль в разработке этого предложения», - сказал Ори Саги, соучредитель Envoy. «Мы рады видеть, что наш проект будет иметь влияние на сообщества в районе залива и Сакраменто, поскольку мы стремимся уменьшить пробки на дорогах, уменьшить потребности в парковке и стимулировать использование электромобилей».
О компании Envoy Technologies
Envoy Technologies - это полностью интегрированная технологическая платформа и операционные решения, позволяющие владельцам недвижимости внедрять технологии мобильности для удобства сообщества или муниципалитета. Созданная в 2016 году группой опытных инвесторов в недвижимость, увлеченных технологиями, Envoy создала закрытую сеть аренды автомобилей «под ключ» для сообществ, недоступную для общественности. Штаб-квартира Envoy находится в Лос-Анджелесе, Калифорния.
Уникальность
Специально для mmgp.ru