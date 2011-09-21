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Открыта регистрация на p2p-ресурсе торговли ethereum

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Открыта регистрация на p2p-ресурсе торговли ethereum


На новой платформе торговли ethereum открыта регистрация

После урегулирования всех спорных ситуаций на P2P-ресурсе localethereum открыта предварительная регистрация для пользователей. Такую информацию предоставили представители проекта в твиттер.

Информация так же появилась на портале localethereum.com. Так же там указано о акционной трехмесячной торговли без комиссий. Начало торгов планируется на 21.10.17.

Платформа будет представлять из себя площадку торговли криптовалютой Эфируим. По функционалу этот ресурс будет практически идентичен LocalBitcoins, однако будут и инновационные "фишки".

Пользователи на криптобирже смогут единолично управлять эфириумом на своей кошельке. Средства в эфириуме будут поступать в зашифрованный браузерный кошелек. Исходя из этого разработчики заявляют, что доступа к средствам пользователей криптобиржи localethereum у администрации не будет. Шифрование будет осуществляться по end-to-end.


Уникальность: 100.00%
По материалам forklog.com
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криптовалюта
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