Nanoport привлек $7 млн. долларов для развития лабораторий

Состоявшийся в этом месяце в Moscone Center в Сан-Франциско, Mobile World Congress Americas был довольно скучным шоу, но несколько интересных стартапов все же выделялись среди рядов мобильных компаний. Nanoport был одним из наиболее интересных, предлагая множество различных технологий, направленных на переосмысление того, как мы взаимодействуем с нашими устройствами.
Мероприятие стало своего рода публичным дебютом для расположенной в Силиконовой долине научно-исследовательской лаборатории и возможностью продемонстрировать пару новых технологий. Две недели спустя, Nanoport получил 7 миллионов долларов посевного финансирования. Раунд возглавила гонконгская компания Horizons Ventures, а также участвовали Brightspark Ventures и Kensington Capital Partners.
Horizons Ventures поддерживала компанию с того момента, как она превратилась в независимую лабораторию, нацеленную на развитие передовых технологий в области смартфонов.
«Речь идет о продвижении мобильной платформы», - рассказывает генеральный директор и основатель Тим Жето.
Технологии, демонстрируемые на MWCA, являются революционными. Например, планшет Nanoport, который использует магнитные адаптеры для создания большего изображения с помощью нескольких мобильных телефонов. Компания называет его «первым в мире складным 10-дюймовым планшетом» - вернее, это связано с устройствами, которые есть у вас и которые вы не хотите по какой-либо причине продавать или перерабатывать. Не так уж много случаев, когда просмотр чего-то на трех подключенных телефонах превосходит планшет, но тем не менее это интересно.
Другая технология TacHammer - это тактильная система для таких устройств, как смартфоны и игровые контроллеры, которая обеспечивают отличную и контролируемую обратную связь. Демонстрация на MWC включала в себя игровой пульт с различными колебаниями, присвоенными каждой кнопке. При реализации в смартфоне, это может означать более разнообразную схему управления устройством без использования кнопки.
По словам Жето, это финансирование будет направлено на расширение исследовательских возможностей компании. «Это дальнейшее развитие нашей лаборатории и ускорение коммерческого развития», - объясняет он. «Мы удваиваем нынешний размер лаборатории до 12 000 квадратных футов и открываем новую лабораторию на этой неделе. Теперь у нас будет лаборатория прототипирования электроники, лаборатория разработки программного обеспечения и лаборатория механического прототипирования».
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Специально для mmgp.ru