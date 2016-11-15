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МАЙНИНГ В БРАУЗЕРЕ БЕЗ ОБОРУДОВАНИЯ КРИПТОВАЛЮТА БМС

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Обсуждение процесса поиска новых блоков для цепочки транзакций в сетях криптовалют. Майнинг, как эмиссия койнов различных криптовалют. Обсуждение сервисов коллективного майнинга.
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Старый Сегодня, 22:32
#1
Интересующийся
 
Имя: adas
Пол: Мужской
Инвестирую в: Стартапы
Регистрация: 15.11.2016
Сообщений: 65
Поблагодарили: 1 раз
УГ: 0
КП: 0.000
МАЙНИНГ В БРАУЗЕРЕ БЕЗ ОБОРУДОВАНИЯ КРИПТОВАЛЮТА БМС


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Для работы BrowserMine не обязательно находиться на данной странице, достаточно просто оставить ее открытой в фоновой вкладке.
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BrowserMine работает в последних версиях браузеров Chrome, Opera, Firefox, в том числе в мобильных версиях.
При использовании BrowserMine на мобильных устройствах, в целях избежания быстрой разрядки аккумулятора, рекомендуется подключить устройство к постоянному источнику питания.
Некоторые браузерные плагины (AdBlock и т.д.) могут блокировать работу BrowserMine. Если в верхней части страницы не начисляются BMH - попробуйте отключить браузерные плагины (или сменить браузер).
Если Вы открыли несколько вкладок BrowserMine, генерация BMH обычно происходит только на одной из них.
Для вывода заработанных средств необходима регистрация и вход в личный кабинет. Средства заработанные без регистрации и входа в личный кабинет засчитываются в пользу системы.
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