Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 423,863 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Иконка

Unilever приобретает косметическую компанию Carver Korea за $2.7 млрд

Вход через:  
Все разделы прочитаны
Обсуждение новостей, связанных с финансами и инвестициями.
При поддержке
Важная информация
Реклама: Ждали ICO с гарантией прибыли? Первый токенсейл работающего бизнеса!
Есть опыт работы с криптовалютами? Заведи Крипто-Блог и заработай на нём!
Разбираешься в криптовалюте? Прими участие в акции Крипторайтер 2.0 (2-10 поинтов за 1000 символов)
Оплата за отзывы!
Изменения в акции "Оплата за сообщения".
Как на одной публикации заработать $100
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 23:04
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 22:12
#1
elbrusinvest.ru
Премиум
 
Аватар Alcest
 
Имя: Станислав
Пол: Мужской
Возраст: 32
Адрес: Украина, Киевская область, Борисполь
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 13.05.2015
Сообщений: 15,780
Благодарностей: 1,656
Записей в блоге: 5
УГ: 39
КП: 0.118
подарки
Unilever приобретает косметическую компанию Carver Korea за $2.7 млрд

Английский потребительский гигант Unilever сегодня сообщил о том, что приобретает у Goldman Sachs Group Inc и Bain Capital быстрорастущую косметическую компанию Carver Korea для создания глобального косметического бизнеса за счет продаж бренда АНС.

Сумма сделки составляет 2,27 миллиарда евро (2,71 миллиарда долларов).

Как сообщает источник Блумберг, данное приобретение Unilever является самым большим, что предоставит возможность выйти на четвертый по величине рынок косметических товаров.
Эд Хан, управляющий директор по Bain Capital Private Equity, заявил: Это была прекрасная возможность для нас сотрудничать с ведущей корейской компанией в захватывающем сегменте косметических товаров. Компания Unilever является сильным партнером, который поможет Carver Korea достичь следующей фазы роста и развития.

Алан Джоп, президент Unilever Personal Care, заявил: Мы очень рады приобретению Carver Korea. Это впечатляющий бизнес, который на 100% сопоставима с нашей стратегией развития. Данная покупка должна укрепить наши позиции в азиатском регионе, а это крупнейший рынок по уходу за кожей в мире, а также дополнит наш существующий портфель. AHC сильно набирает популярность благодаря своим эффективным, инновационным продуктам, таким как крем против морщин, тональный крем, увлажнительные маски, а также солнцезащитные эссенции.
Также стоит отметить, что сделка подпишется еще скоро, так как подлежит одобрению органов надзора.

Специально для MMGP.RU

__________________
Реклама: YoBit.Net - Вкладывай BTC в InvestBox и получай 6% в месяц!

▎ВСЕ ЛУЧШЕЕ В ОДНОМ МЕСТЕ! ЖМИ! | Инвестирую через MONHYIP-лучший рефбек
▎▷ МОЙ ТЕЛЕГРАМ: добавляйтесь:)
▎▷ МОЙ САЙТ ELBRUSINVEST.RU: ▸ФИНТЕХ-ТРЕНДЫ ▸ВЕНЧУРНЫЕ СДЕЛКИ ▸КРИПТОВАЛЮТА ▸ICO ОБЗОРЫ ▸ТОПОВЫЕ ХАЙПЫ ◁ ▎
Alcest на форуме  
Ответить
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 23:04
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Microsoft приобретает компанию Hexadite за $100 млн forfor Новости в мире финансов и инвестиций 0 24.05.2017 18:48
Godesys приобретает компанию Collinor inik1080 Новости в мире финансов и инвестиций 0 05.05.2017 22:05
Unilever отказался от слияния с Kraft Heinz за $143 млрд Alcest Новости в мире финансов и инвестиций 0 20.02.2017 14:08
PayPal приобретает канадскую компанию bizneser Новости платежных систем 1 20.02.2017 01:23
Unilever приобретает сервис доставки бритв Dollar Shave Club за $1 млрд bizneser Новости в мире финансов и инвестиций 5 21.07.2016 01:27

ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

Случайные темы
Аватара нет
Где можно быстрее всего заработать без рефералов?
От Andrei397 в разделе «Псевдоинвестиции: общий форум»
Аватар Resnitsi
Россия готова дать Китаю более 50% участия в нефтегазовых месторождениях
От Resnitsi в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватар nlobp
ОАО АКБ Азимут - azimutbank.ru
От nlobp в разделе «Каталог Брокеров»
Аватар ZonaWMZ
ВАЗ21093
От ZonaWMZ в разделе «Авто»
Аватар inik1080
Индия выводит из обращения купюры в 500 и 1000 рупий
От inik1080 в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватар Profvest com
ПАММ-счёт Jurbell:11164 (PrivateFX)
От Profvest com в разделе «Архив: Инвестирование в ПАММ-счета»
.     
Пользователей
423,863
Тем
490,492
Сообщений
12,226,243

 Наши конкурсы
  Крипторайтер 2.0
  Крипто-новости
  Лучший отзыв
  Оплата за сообщения
  Партнерка MMGP
  Бизнес-леди MMGP
  Мы ищем стартапы
  "Горячие новости"
  Путь к успеху
  Конкурс ПАММов
  Forex конкурсы
  Спорт конкурсы
  Крипто конкурсы
  Конкурс "Турбо КП"
  Демотивируй меня
  Водная битва MMGP
  Оплата за статьи
  Оплата за новости
  Заработал? Потрать!
  Сделай MMGP лучше!
  HYIP конкурс

 Читайте нас
  Twitter
  Facebook
  ВКонтакте
  Google +
  Youtube
  Telegram