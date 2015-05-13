Unilever приобретает косметическую компанию Carver Korea за $2.7 млрд

Английский потребительский гигант Unilever сегодня сообщил о том, что приобретает у Goldman Sachs Group Inc и Bain Capital быстрорастущую косметическую компанию Carver Korea для создания глобального косметического бизнеса за счет продаж бренда АНС.
Сумма сделки составляет 2,27 миллиарда евро (2,71 миллиарда долларов).
Как сообщает источник Блумберг, данное приобретение Unilever является самым большим, что предоставит возможность выйти на четвертый по величине рынок косметических товаров.
Эд Хан, управляющий директор по Bain Capital Private Equity, заявил: Это была прекрасная возможность для нас сотрудничать с ведущей корейской компанией в захватывающем сегменте косметических товаров. Компания Unilever является сильным партнером, который поможет Carver Korea достичь следующей фазы роста и развития.
Алан Джоп, президент Unilever Personal Care, заявил: Мы очень рады приобретению Carver Korea. Это впечатляющий бизнес, который на 100% сопоставима с нашей стратегией развития. Данная покупка должна укрепить наши позиции в азиатском регионе, а это крупнейший рынок по уходу за кожей в мире, а также дополнит наш существующий портфель. AHC сильно набирает популярность благодаря своим эффективным, инновационным продуктам, таким как крем против морщин, тональный крем, увлажнительные маски, а также солнцезащитные эссенции.
Также стоит отметить, что сделка подпишется еще скоро, так как подлежит одобрению органов надзора.
Специально для MMGP.RU