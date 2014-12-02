Lufthansa хочет выкупить обанкротившейся Air Berlin за 200 млн евро

Крупнейший немецкий авиаперевозчик Lufthansa сегодня сообщил о том, что готов купить 100% акций неплатежеспособного Air Berlin за 200 млн евро.
Газета Bild, которая ссылалась на источник, отмечает, что подписание сделки может продлиться 3 месяца. После того, как Air Berlin подал заявление о неплатежеспособности, немецкое правительство выделило 150 млн евро кредитных средств для жизнеспособности компании на протяжении 3-х месяцев.
В четверг комитет кредиторов Air Berlin сообщил, что хотел бы сесть за стол трехнедельных переговоров с EasyJet Airline и Lufthansa в качестве возможных покупателей активов компании.
Газета Bild также добавила, что в среду Lufthansa проводила закрытые торги по покупке Air Berlin и только спустя 5 дней определилась с суммой сделки. Lufthansa и EasyJet Airline отказался от дальнейших комментариев.
Напомню, что Deutsche Lufthansa AG входит в число десяти крупнейших авиакомпаний в мире с точки зрения размера и является 2-й по величине европейской авиакомпанией, насчитывающая около 8000 сотрудников и 144 самолета.
Специально для MMGP.RU