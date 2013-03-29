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МИД КНДР: США объявили войну и Пхеньян имеет право сбивать их самолеты

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Старый Сегодня, 21:14
#1
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МИД КНДР: США объявили войну и Пхеньян имеет право сбивать их самолеты

неужели началось???
кто что думает по этому поводу?

Пхеньян имеет право сбивать боевые самолеты США даже вне северокорейского воздушного пространства, так как Соединенные Штаты якобы объявили войну Северной Корее.
Об этом заявил в понедельник глава МИД КНДР.

Министр иностранных дел КНДР выступил с редким заявлением для журналистов по итогам участия в Генеральной Ассамблее ООН в Нью-Йорке.

«Поскольку США объявили войну нашей стране, у нас есть полное право принять контрмеры, включая право сбивать стратегические бомбардировщики США, даже если они еще находятся вне воздушного пространства страны», — цитирует «РИА Новости» заявление Ли Ен Хо.

По словам Ли Ен Хо, весь мир должен ясно помнить, что первыми объявили войну Соединенные Штаты.
Он подчеркнул, что в соответствии с уставом ООН, у каждого государства-члена есть право на самооборону.

Министр добавил также, что после объявления Соединенными Штатами войны КНДР будет рассматривать все варианты ответа, передает RT.

Напомним, накануне президент США Дональд Трамп заявил, что КНДР не сможет долго просуществовать, если на дискуссии Генассамблеи ООН министр страны выразил официальную позицию Северной Кореи.

«Если он озвучивает мысли маленького человека-ракеты (лидера КНДР Ким Чен Ына. — «Известия»), то слишком долго они не протянут», *— написал Трамп на своей странице в Twitter.
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источник - ИЗВЕСТИЯ
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