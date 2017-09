all-hyips Топ Мастер

Пол: Женский Адрес: Россия Инвестирую в: HYIP Регистрация: 01.07.2008 Сообщений: 73,434 Благодарностей: 4,974 Записей в блоге: 3 УГ: 40 КП: 0.137 подарки награды

LuxerFund - luxerfund.com



старт 25.09.2017 PerfectMoney Payeer Bitcoin



Открытая информации по счету PerfectMoney U16061229 (luxerfund.com)

Создан 12.09.2017

Рейтинг Trust Score 0 point(s)

Страна Великобритания

Верификация аккаунта Не проверено



языки: EN







Описание:



Цитата: Мы рады приветствовать вас на нашем сайте. Лучшие профессионалы, которые работают в области финансов, маркетинга, рекламы, дизайна и программирования, были собраны в специальном отделе luxerfund.com. Основные цели: долгосрочная проектная работа, своевременная поддержка клиентов в полном объеме, оперативный и автоматический контроль баланса активов и ряд других решений, способствующих успешному развитию нашего проекта. Присоединяйтесь к нам прямо сейчас! Мы гарантируем прибыльные и надежные инвестиции! Инвест планы:



115% через 1 день

Plan Spent Amount ($) Profit (%)

Plan 1 $3.00 - $100000.00 115.00



135% через 3 дня

Plan Spent Amount ($) Profit (%)

Plan 1 $5.00 - $100000.00 125.00



220% через 5 дней

Plan Spent Amount ($) Profit (%)

Plan 1 $10.00 - $100000.00 165.00



260% через 7 дней

Plan Spent Amount ($) Profit (%)

Plan 1 $10.00 - $100000.00 260.00



450% через 10 дней

Plan Spent Amount ($) Profit (%)

Plan 1 $10.00 - $100000.00 450.00







депозит:



25.09.17 08:47 Transfer Sent Payment: 70.00 USD to account U16061229 from U1294xxx. Batch: 189172358. Memo: Shopping Cart Payment. Deposit to luxerfund.com User allhyips.



подробности:



Минимальный вклад: 3$

Максимальный вклад: 100000$

Реферальские: 3%

Выплаты: инстантом

Скрипт: GoldCoders luxerfund.com - Licensed



Updated Date: 2017-09-12T18:56:15.00Z

Creation Date: 2017-09-12T14:57:12.00Z

Registrar Registration Expiration Date: 2018-09-12T14:57:12.00Z

Registrar: NAMECHEAP INC



Name Server: ns1.vvipbitcoin.com

Name Server: ns2.vvipbitcoin.com



РЕГИСТРАЦИЯ Я не админ и не владелец проекта. Вся информация взята с сайта проекта. Тема создана с целью информирования и не является призывом к действию.старт 25.09.2017Открытая информации по счету PerfectMoney U16061229 (luxerfund.com)Создан 12.09.2017Рейтинг Trust Score 0 point(s)Страна ВеликобританияВерификация аккаунта Не провереноязыки: EN25.09.17 08:47 Transfer Sent Payment: 70.00 USD to account U16061229 from U1294xxx. Batch: 189172358. Memo: Shopping Cart Payment. Deposit to luxerfund.com User allhyips.Минимальный вклад: 3$Максимальный вклад: 100000$Реферальские: 3%Выплаты: инстантомСкрипт: GoldCoders luxerfund.com - LicensedUpdated Date: 2017-09-12T18:56:15.00ZCreation Date: 2017-09-12T14:57:12.00ZRegistrar Registration Expiration Date: 2018-09-12T14:57:12.00ZRegistrar: NAMECHEAP INCName Server: ns1.vvipbitcoin.comName Server: ns2.vvipbitcoin.com

Реклама: YoBit.Net - Вкладывай BTC в InvestBox и получай 6% в месяц!

All-HYIPs.info информируем о выплатах на 100+ тематических площадках интернета. __________________