Honestt Мастер

Пол: Мужской Инвестирую в: HYIP Регистрация: 04.01.2013 Сообщений: 8,433 Благодарностей: 734 УГ: 12 КП: 0.002

BITCOIN MINING TECHNOLOGY LIMITED - ibitmining.com Я не Админ или владелец этого проекта



Дата старта

10 : 8 : 2017







язык

EN : Rus : Chinese : German :



Принимает

฿ Bitcoin :



Цитата: описание



iBitMining находится в компании BITCOIN MINING TECHNOLOGY LIMITED, базирующейся в Великобритании, которая инвестирует в биткойн и добычу Bitcoin. Мы предлагаем выгодные инвестиции в криптовалютный рынок. Наш основной бизнес - это инвестиции Биткойна и торговля на рынке биткойн.

Просмотреть и зарегистрироваться



Цитата: Планы



Novice Plan

Платная сумма ($) Ежедневная прибыль (%)

План 1 $ 10,00 - $ 499,00 1,00





* Professional Plan

Платная сумма ($) Ежедневная прибыль (%)

План 1 $ 500,00 - $ 1999,00 1,50





*Master Plan

Платная сумма ($) Прибыль (%)

План 1 $ 2000,00 - $ 9999,00 2,00

Реферальная программа

3%-2%-1%



Минимальный вклад

$10







Цитата: подробности



Ssl Encrypted

Fast & Couprative Support

Ddos Protected

Dedicated Hosting



Domain:ibitmining com

Registrar:NameCheap Inc.

Registration Date:2017-07-11

Expiration Date:2019-07-11

Updated Date:2017-09-19

Status:clientTransferProhibited

Name Servers:frank.ns.cloudflare com

violet.ns.cloudflare com

Просмотреть и зарегистрироваться



Мой вклад

https://blockchain.info/tx/da9988062...517f6983759d6a

10 : 8 : 2017EN : Rus : Chinese : German :Bitcoin :3%-2%-1%$10

Реклама: YoBit.Net - Вкладывай BTC в InvestBox и получай 6% в месяц!

__________________