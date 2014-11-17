Крупнейший европейский порт открывает исследовательскую лабораторию по блокчейну

Голландский порт Роттердам, крупнейший судоходный узел в Европе, открывает исследовательскую лабораторию, посвященную изучению технологии блокчейн.
Задуманный как «центр знаний для регионального частного сектора» и ориентированный на прикладные исследования, так называемая BlockLab создается совместными усилиями муниципалитета Роттердама и начальства порта, чтобы исследовать потенциал блокчейн в организации более эффективной портовой логистики и потоков грузов.
Согласно пресс-релизу, первые шаги включают в себя запуск блокчейн-приложения, разработанного в партнерстве с компанией Exact и банком ABN AMRO в целях содействия фондовому финансированию в секторе логистики порта.
Маартен Струйвенберг, заместитель мэра Роттердама по экономическим вопросам, сообщил: "Вокруг блокчейн подняли большую шумиху, но на самом деле не так много полнофункциональных приложений. Мы изменим эту ситуацию с помощью BlockLab. Это важно, потому что нам нужны реальные инновации для запуска более эффективной экономики. И блокчейн поможет нам их реализовать".
Однако не все исследования в BlockLab будут связаны с портом. Также проявляется интерес к исследованию блокчейн, чтобы дать толчок тому, что называется «переходом энергии», например, позволив фирмам торговать остаточным теплом, а городским жителям - электроэнергией.
Это не первое начинание порта в области блокчейн. В прошлом году было объявлено, что он будет участвовать в блокчейн консорциуме наряду с 14 крупными банками и университетами в целях изучения возможностей блокчейн в области логистики.
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Перевод специально для форума MMGP.ru