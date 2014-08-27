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В Думе уверены, что россияне продают квартиры, чтобы приобрести криптовалюту



В понедельник, 25 сентября, в Москве в Корпоративном университете Сбербанка России прошло заседание Совета по законодательной поддержке цифровой экономики. В нём приняли участие как представители Госдумы, так и российского банковского и финансового сообщества.



Речь во время этого мероприятия зашла и об обороте криптовалют в России. Кстати, сегодня же российские СМИ уже сообщали, что законопроект о регулировании цифровых виртуальных валют в России будет представлен на рассмотрение Думы в октябре.



Между тем, на этом сегодняшнем заседании в Москве, руководитель комитета Госдумы, который и занимается подготовкой этого законопроекта, г-н Анатолий Аксаков заявил, что разработчики закона будут предлагать ввести в него такие нормы, которые оградят российских граждан от необдуманных инвестиций в криптовалюты.



По его словам:"Сейчас у нас есть информация, что некоторые россияне распродают фактически по любой цене свои дома и квартиры, чтобы побыстрей вложиться в криптовалюты или выпускаемые на ICO токены. Их привлекает тот факт, что за небольшой промежуток времени стоимость некоторых криптовалют выросла в сотни раз и они хотят на этом заработать. Мы как законодатели не должны оставлять без нашего внимания такие факты и должны суметь защитить людей. Между тем, наш ЦБ недавно заявил, что он пока не собирается вводить в будущий закон понятие "криптоинструмент", чтобы не поднимать ещё большего ажиотажа среди населения, однако это не решение вопроса и я не согласен с этим. Наоборот - просто необходимо записать в законе что такое "криптоинструмент" и указать там меры по защите пользователей от мошенников".



Кроме того, Анатолий Аксаков коснулся будущего в России и ICO. Он также считает, что и по отношению к ICO нам необходимо принимать законодательные нормы. Он отметил следующее:"В настоящее время также есть много неопытных людей, которые заходят в ICO и очевидно не все такие "игры" в ICO станут для их части удачными. Я понимаю, что с одной стороны ICO могут быть проблемными, а с другой - это хороший источник инвестиций в экономику России. Следовательно, пора устанавливать правила проведения ICO, а также требования к тем кто сможет покупать такие криптоинструменты и несомненно всё это нужно будет также отразить в будущем законе о криптовалютах".



Специально для mmgp.ru



https://text.ru/antiplagiat/59c8f86fba9fd В понедельник, 25 сентября, в Москве в Корпоративном университете Сбербанка России прошло заседание Совета по законодательной поддержке цифровой экономики. В нём приняли участие как представители Госдумы, так и российского банковского и финансового сообщества.Речь во время этого мероприятия зашла и об обороте криптовалют в России. Кстати, сегодня же российские СМИ уже сообщали, что законопроект о регулировании цифровых виртуальных валют в России будет представлен на рассмотрение Думы в октябре.Между тем, на этом сегодняшнем заседании в Москве, руководитель комитета Госдумы, который и занимается подготовкой этого законопроекта, г-н Анатолий Аксаков заявил, что разработчики закона будут предлагать ввести в него такие нормы, которые оградят российских граждан от необдуманных инвестиций в криптовалюты.По его словам:"Сейчас у нас есть информация, что некоторые россияне распродают фактически по любой цене свои дома и квартиры, чтобы побыстрей вложиться в криптовалюты или выпускаемые на ICO токены. Их привлекает тот факт, что за небольшой промежуток времени стоимость некоторых криптовалют выросла в сотни раз и они хотят на этом заработать. Мы как законодатели не должны оставлять без нашего внимания такие факты и должны суметь защитить людей. Между тем, наш ЦБ недавно заявил, что он пока не собирается вводить в будущий закон понятие "криптоинструмент", чтобы не поднимать ещё большего ажиотажа среди населения, однако это не решение вопроса и я не согласен с этим. Наоборот - просто необходимо записать в законе что такое "криптоинструмент" и указать там меры по защите пользователей от мошенников".Кроме того, Анатолий Аксаков коснулся будущего в России и ICO. Он также считает, что и по отношению к ICO нам необходимо принимать законодательные нормы. Он отметил следующее:"В настоящее время также есть много неопытных людей, которые заходят в ICO и очевидно не все такие "игры" в ICO станут для их части удачными. Я понимаю, что с одной стороны ICO могут быть проблемными, а с другой - это хороший источник инвестиций в экономику России. Следовательно, пора устанавливать правила проведения ICO, а также требования к тем кто сможет покупать такие криптоинструменты и несомненно всё это нужно будет также отразить в будущем законе о криптовалютах".Специально для mmgp.ru

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