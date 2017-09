Naale Премиум



BITBOOM - bitboom.biz Я не админ !!!



Старт 25/09/2017



Новый проект: INVESTMENT BOOM LTD.







Описание программы



Цитата: ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В BITBOOM ...

Мы с нетерпением ждем возможности вести бизнес с вами и помогать вам в достижении ваших финансовых целей.



О нас



INVESTMENT BOOM LTD. является инвестиционной компанией, объединяющей профессиональные Cryptocurrencies, Stock, Forex market и Gold trade. Сложный мир рынков - наша ежедневная забота. Наша миссия - получить средства для дальнейшего управления. Девять лет успешного развития управления капиталом в частном секторе обеспечили нам, что мы готовы открыть наш сервис для всего мира. Интернет стал самым удобным и широко распространенным источником связи, поэтому с учетом ответственности мы решили принести наши услуги через интернет и привлечь инвесторов онлайн.



Наша цель в ООО «ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БУМ». заключается в предоставлении всеобъемлющего ресурса для наших клиентов, новых на рынке или с ограниченным опытом торговли иностранной валютой или интереса к торговле золотом или фондовому рынку. То, что начиналось как рынок для профессионалов, теперь привлекает трейдеров со всего мира и всех уровней опыта и все из-за онлайн-трейдинга и инвестиций.

+ Информация о компании



Цитата: + Company name: INVESTMENT BOOM LTD.

+ Address: Adress :10 Franklyn Park, Lurgan, Co. Armagh, United Kingdom, BT66 7AJ

+ Incorporated on 22 May 2017

+ Company number NI645945

+ Email: admin@bitboom.biz + Планы:



Цитата: 1.0% Hourly For 120 Hours , 12% Daily For 14 Days , 77% Weekly For 3 Weeks , 250% Weekly For 2 Weeks Планы nvestment:



Цитата: почасовой

1.0% Почасовая за 120 часов

$ 25 Минимальная инвестиция

$ 1,500 Максимум инвестиций

5% Комиссия по реферированию

Включено

Мгновенное снятие средств

120% ROI





Ежедневно

12% ежедневно в течение 14 дней

$ 300 Минимальная инвестиция

$ 50.000 Максимальная инвестиция

5% Комиссия по реферированию

Включено

Мгновенное снятие средств

168% ROI





еженедельно

77% еженедельно за 3 недели

$ 750 Минимальная инвестиция

$ 50.000 Максимальная инвестиция

5% Комиссия по реферированию

Включено

Мгновенное снятие средств

231% ROI





VIP

250% еженедельно в течение 2 недель

$ 5.000 Минимальная инвестиция

$ 50.000 Максимальная инвестиция

5% Комиссия по реферированию

Включено

Мгновенное снятие средств

500% ROI



Особенности



Цитата: * Принимает: Perfect Money,Payeer,BitCoin.

* Минимальный депозит: $25-$50000

* Реф. программа: 5%

* DDoS защита: GeniusGUARD

* Лицензионный скрипт GoldCoders

* Comodo CA Limited SSL

* Вывод типа Мгновенно

+ Whois



Цитата: Registrar:

NameCheap, Inc.

Registration Date:

2017-09-21

Expiration Date:

2018-09-21

Updated Date:

2017-09-22

Status:

clientTransferProhibited

addPeriod

Name Servers:

ns4.easy-geo-dns.com

ns3.easy-geo-dns.com

ns1.easy-geo-dns.com

ns2.easy-geo-dns.com Посмотреть и Зарегистрироваться

Мой вклад:



Цитата: Perfect Money® payment complete

Batch # 189198092

Paid from accont: U1991047 (TERRY MARLING LAWSON)

Paid to account: U14647827 (BitBOOM)

Amount: 240.00 USD

Memo: Deposit to bitboom.biz User naal Мой вклад:

