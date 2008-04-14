BITBOOM - bitboom.biz

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В BITBOOM ...
Мы с нетерпением ждем возможности вести бизнес с вами и помогать вам в достижении ваших финансовых целей.
О нас
INVESTMENT BOOM LTD. является инвестиционной компанией, объединяющей профессиональные Cryptocurrencies, Stock, Forex market и Gold trade. Сложный мир рынков - наша ежедневная забота. Наша миссия - получить средства для дальнейшего управления. Девять лет успешного развития управления капиталом в частном секторе обеспечили нам, что мы готовы открыть наш сервис для всего мира. Интернет стал самым удобным и широко распространенным источником связи, поэтому с учетом ответственности мы решили принести наши услуги через интернет и привлечь инвесторов онлайн.
Наша цель в ООО «ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БУМ». заключается в предоставлении всеобъемлющего ресурса для наших клиентов, новых на рынке или с ограниченным опытом торговли иностранной валютой или интереса к торговле золотом или фондовому рынку. То, что начиналось как рынок для профессионалов, теперь привлекает трейдеров со всего мира и всех уровней опыта и все из-за онлайн-трейдинга и инвестиций.
+ Информация о компании
Цитата:
+ Company name: INVESTMENT BOOM LTD.
+ Address: Adress :10 Franklyn Park, Lurgan, Co. Armagh, United Kingdom, BT66 7AJ
+ Incorporated on 22 May 2017
+ Company number NI645945
+ Email: admin@bitboom.biz
+ Планы:
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1.0% Hourly For 120 Hours, 12% Daily For 14 Days, 77% Weekly For 3 Weeks,250% Weekly For 2 Weeks
Планы nvestment:
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почасовой
1.0% Почасовая за 120 часов
$ 25 Минимальная инвестиция
$ 1,500 Максимум инвестиций
5% Комиссия по реферированию
Включено
Мгновенное снятие средств 120% ROI
Ежедневно
12% ежедневно в течение 14 дней
$ 300 Минимальная инвестиция
$ 50.000 Максимальная инвестиция
5% Комиссия по реферированию
Включено
Мгновенное снятие средств 168% ROI
еженедельно
77% еженедельно за 3 недели
$ 750 Минимальная инвестиция
$ 50.000 Максимальная инвестиция
5% Комиссия по реферированию
Включено
Мгновенное снятие средств 231% ROI
VIP
250% еженедельно в течение 2 недель
$ 5.000 Минимальная инвестиция
$ 50.000 Максимальная инвестиция
5% Комиссия по реферированию
Включено
Мгновенное снятие средств 500% ROI