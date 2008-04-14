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BITBOOM - bitboom.biz

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Обсуждение проектов, которые в большинстве случаев являются финансовыми пирамидами (мошенничеством) и обещают доходность от 61% в месяц по минимальному плану.
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Старый Сегодня, 16:43
#1
Премиум
Премиум
 
Аватар Naale
 
Пол: Мужской
Регистрация: 14.04.2008
Сообщений: 45,256
Благодарностей: 2,969
Записей в блоге: 1
УГ: 17
КП: 0.005
подарки
награды Ветеран MMGP.RU 
BITBOOM - bitboom.biz
Я не админ !!!

Старт 25/09/2017

Новый проект:INVESTMENT BOOM LTD.



Описание программы

Цитата:
ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В BITBOOM ...
Мы с нетерпением ждем возможности вести бизнес с вами и помогать вам в достижении ваших финансовых целей.

О нас

INVESTMENT BOOM LTD. является инвестиционной компанией, объединяющей профессиональные Cryptocurrencies, Stock, Forex market и Gold trade. Сложный мир рынков - наша ежедневная забота. Наша миссия - получить средства для дальнейшего управления. Девять лет успешного развития управления капиталом в частном секторе обеспечили нам, что мы готовы открыть наш сервис для всего мира. Интернет стал самым удобным и широко распространенным источником связи, поэтому с учетом ответственности мы решили принести наши услуги через интернет и привлечь инвесторов онлайн.

Наша цель в ООО «ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БУМ». заключается в предоставлении всеобъемлющего ресурса для наших клиентов, новых на рынке или с ограниченным опытом торговли иностранной валютой или интереса к торговле золотом или фондовому рынку. То, что начиналось как рынок для профессионалов, теперь привлекает трейдеров со всего мира и всех уровней опыта и все из-за онлайн-трейдинга и инвестиций.
+ Информация о компании

Цитата:
+ Company name: INVESTMENT BOOM LTD.
+ Address: Adress :10 Franklyn Park, Lurgan, Co. Armagh, United Kingdom, BT66 7AJ
+ Incorporated on 22 May 2017
+ Company number NI645945
+ Email: admin@bitboom.biz
+ Планы:

Цитата:
1.0% Hourly For 120 Hours, 12% Daily For 14 Days, 77% Weekly For 3 Weeks,250% Weekly For 2 Weeks
Планы nvestment:

Цитата:
почасовой
1.0% Почасовая за 120 часов
$ 25 Минимальная инвестиция
$ 1,500 Максимум инвестиций
5% Комиссия по реферированию
Включено
Мгновенное снятие средств
120% ROI


Ежедневно
12% ежедневно в течение 14 дней
$ 300 Минимальная инвестиция
$ 50.000 Максимальная инвестиция
5% Комиссия по реферированию
Включено
Мгновенное снятие средств
168% ROI


еженедельно
77% еженедельно за 3 недели
$ 750 Минимальная инвестиция
$ 50.000 Максимальная инвестиция
5% Комиссия по реферированию
Включено
Мгновенное снятие средств
231% ROI


VIP
250% еженедельно в течение 2 недель
$ 5.000 Минимальная инвестиция
$ 50.000 Максимальная инвестиция
5% Комиссия по реферированию
Включено
Мгновенное снятие средств
500% ROI


Особенности

Цитата:
* Принимает: Perfect Money,Payeer,BitCoin.
* Минимальный депозит: $25-$50000
* Реф. программа: 5%
* DDoS защита: GeniusGUARD
* Лицензионный скрипт GoldCoders
* Comodo CA Limited SSL
* Вывод типа Мгновенно

+ Whois

Цитата:
Registrar:
NameCheap, Inc.
Registration Date:
2017-09-21
Expiration Date:
2018-09-21
Updated Date:
2017-09-22
Status:
clientTransferProhibited
addPeriod
Name Servers:
ns4.easy-geo-dns.com
ns3.easy-geo-dns.com
ns1.easy-geo-dns.com
ns2.easy-geo-dns.com
Посмотреть и Зарегистрироваться

Мой вклад:

Цитата:
Perfect Money® payment complete
Batch # 189198092
Paid from accont: U1991047 (TERRY MARLING LAWSON)
Paid to account: U14647827 (BitBOOM)
Amount: 240.00 USD
Memo: Deposit to bitboom.biz User naal
__________________
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www.invest-tracing.com
Предлагаю 120% RC вернуться к жизни давно
Последний раз редактировалось Naale; Сегодня в 16:45.
Naale на форуме  
Старый Сегодня, 16:58
#2
Любитель
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 24.03.2017
Сообщений: 177
Благодарностей: 26
УГ: 7
КП: 0.000
подарки
Re: BITBOOM - bitboom.biz
Где-то я уже видел такой дизайн.
__________________
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InvestBit на форуме  
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