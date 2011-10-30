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Майнинг криптовалюты BMC в броузере

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Старый Сегодня, 16:34
#1
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Ставки на спорт
Регистрация: 30.10.2011
Сообщений: 4
Благодарностей: 0
УГ: 0
КП: 0.000
Майнинг криптовалюты BMC в броузере
О Проекте

BrowserMine - это настоящий браузерный майнинг! Вы получаете деньги только за то что открыли эту страницу! Без вложений, без приглашений, без просмотров рекламы и выполнения заданий. Просто оставьте открытой эту страницу в фоновой вкладке и занимайтесь своими делами, пока деньги будут капать на Ваш счет.

BMH - это криптохеши, которые генерирует Ваш браузер.
Каждые 10 минут криптохеши BMH перерабатываются в криптовалюту BMC.
Криптовалюту BMC можно менять на доллары США или Российские рубли и выводить на QIWI, Яндекс.Деньги, Payeer, AdvCash, карту VISA или MasterCard. Все это делается у нас на сайте.
Чем производительнее Ваше устройство, тем быстрее Ваш браузер генерирует BMH.
BrowserMine работает когда в Вашем браузере открыта эта страница.
Для работы BrowserMine не обязательно находиться на данной странице, достаточно просто оставить ее открытой в фоновой вкладке.
Работа BrowserMine повышает нагрузку на процессор Вашего устройства. Для снижения нагрузки Вы можете снизить скорость вычислений (в верхнем правом углу).
BrowserMine работает в последних версиях браузеров Chrome, Opera, Firefox, в том числе в мобильных версиях.
При использовании BrowserMine на мобильных устройствах, в целях избежания быстрой разрядки аккумулятора, рекомендуется подключить устройство к постоянному источнику питания.
Некоторые браузерные плагины (AdBlock и т.д.) могут блокировать работу BrowserMine. Если в верхней части страницы не начисляются BMH - попробуйте отключить браузерные плагины (или сменить браузер).
Если Вы открыли несколько вкладок BrowserMine, генерация BMH обычно происходит только на одной из них.
Для вывода заработанных средств необходима регистрация и вход в личный кабинет. Средства заработанные без регистрации и входа в личный кабинет засчитываются в пользу системы.

Регистрация тут!
__________________
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Старый Сегодня, 16:42
#2
Любитель
 
Пол: Мужской
Адрес: Наша Раша
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 29.06.2016
Сообщений: 149
Благодарностей: 37
УГ: 0
КП: 0.215
Re: Майнинг криптовалюты BMC в броузере
Мало информации, еще бы таблицу с техническими параметрами: скорость интернета, какой IP, и тд и в зависимости от параметров, - возможность заработка, в час, день, месяц.
Еще бы надо, сделать так что без регистрации открыл страницу, посмотрел сколько накапало за час , два , день. увидел профит - зарегался.

Зарегался, прикольно , сидишь, а циферки бегают. )
__________________
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Отдам монету "Притягатель бабосиков", заряжена! Меняю на 200 рублей+пересылка Почтой РФ.
Последний раз редактировалось mefodi-007; Сегодня в 16:56.
mefodi-007 на форуме  
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