Майнинг криптовалюты BMC в броузере

О Проекте
BrowserMine - это настоящий браузерный майнинг! Вы получаете деньги только за то что открыли эту страницу! Без вложений, без приглашений, без просмотров рекламы и выполнения заданий. Просто оставьте открытой эту страницу в фоновой вкладке и занимайтесь своими делами, пока деньги будут капать на Ваш счет.
BMH - это криптохеши, которые генерирует Ваш браузер.
Каждые 10 минут криптохеши BMH перерабатываются в криптовалюту BMC.
Криптовалюту BMC можно менять на доллары США или Российские рубли и выводить на QIWI, Яндекс.Деньги, Payeer, AdvCash, карту VISA или MasterCard. Все это делается у нас на сайте.
Чем производительнее Ваше устройство, тем быстрее Ваш браузер генерирует BMH.
BrowserMine работает когда в Вашем браузере открыта эта страница.
Для работы BrowserMine не обязательно находиться на данной странице, достаточно просто оставить ее открытой в фоновой вкладке.
Работа BrowserMine повышает нагрузку на процессор Вашего устройства. Для снижения нагрузки Вы можете снизить скорость вычислений (в верхнем правом углу).
BrowserMine работает в последних версиях браузеров Chrome, Opera, Firefox, в том числе в мобильных версиях.
При использовании BrowserMine на мобильных устройствах, в целях избежания быстрой разрядки аккумулятора, рекомендуется подключить устройство к постоянному источнику питания.
Некоторые браузерные плагины (AdBlock и т.д.) могут блокировать работу BrowserMine. Если в верхней части страницы не начисляются BMH - попробуйте отключить браузерные плагины (или сменить браузер).
Если Вы открыли несколько вкладок BrowserMine, генерация BMH обычно происходит только на одной из них.
Для вывода заработанных средств необходима регистрация и вход в личный кабинет. Средства заработанные без регистрации и входа в личный кабинет засчитываются в пользу системы.
Регистрация тут!