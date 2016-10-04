Правовое регулирование ICO - проблемы, поиск решений

Что можно сказать о правовом регулировании проектов «initial coin offering» сегодня? Только то, что с позиции права первичный выпуск токенов никак не контролируется. Да и нужен ли этот контроль? Вкладчики, вложившиеся в период ICO кругленькую сумму, и ищущие до си пор концы создаталей, скажут однозначно, что нужен. Только вот почему-то никто не может взять и ввести жесткое регулирование выпуска монет? Вопрос почему? Значит кому-то на высших уровнях, где распределяются финансовые потоки, нужно чтобы данные проекты нельзя было контролировать и соответственно не с кого было спросить. Ответ простой – выгодно. Вопрос - кому? Ответ аналогичный – тому, кому выгодно.
Да, и само определение, если вдуматься, не соответствует действительности. Никакие монеты в данном случае не выпускаются, никакой физической и материальной формы не имеют. Выпускаются токены, некие виртуальные объекты, которые, по сути, являются ничем, а выпуск их можно смело назвать «торговлей воздуха», а менеджеров, которые запускают эти проекты, соответственно «продавцами воздуха». Хотя комиссия по ценным бумагам и биржам США придерживается иного мнения, приравнивая токены к акциям и распространяя на них действие закона о ценных бумагах.
Что имеют инвесторы, вкладывая в покупку токенов свои средства? Да ничего они не имеют, если разобраться. Ни задокументированных акций, ни следов вкладывания средств. Есть только фикция, красивая картинка, тред на биткоинталк, которую создатели иных ICO могут сделать и попривлекальнее.
Что же все таки такое первичный выпуск токенов, насколько он легален и на какие моменты нужно обратить внимание инвесторам при анализировании возможностей инвестирования в тот или иной проект – об этом в нашей статье.
Проблемы с ICO
Главная, на мой взгляд, проблема, связанная с правовым регулированием ICO заключается в том, что создатели не регистрируют проект как юридическое лицо.
Кто создает проект? От чьего имени выступает? К кому потом обманутый пользователь должен предъявить претензии и позже написать исковое заявление в суд – неизвестно. Кроме данных на команду, ничего о создателей проекта нет ни в одном ICO. Исключения есть (FirstBlood, например), но таких стратапов очень мало. Зачем инвесторы покупают токены у таких эмитентов, значит, инвесторов все устраивает? Народная мудрость гласит: «Если человек позволяет себя обмануть – его обманут».
Следующим важным аспектом можно назвать публичную оферту.
Что это такое? Говоря юридическим языком публичную оферту можно охарактеризовать как свод правил, которым регулируются отношения между эмитентом токенов и инвестором, т.е лицом которое тратит свои средства на покупку токенов. По сути, такой документ должен в обязательном порядке присутствовать на сайте любого стартапа и пользователь должен совершить какие – либо действия (поставить галочку, нажать «Да» и т.д.) чтобы согласиться с условиями участия в проекте. Но это не должно сводиться к максимуму прав эмитента и минимуму прав инвестора. То есть должна быть предусмотрена ответственность обеих сторон.
Что должно прописываться в публичной оферте?
· Цели проекта.
· Права и обязанности эмитента и инвестора (желательно ответственность отразить зеркально в отношении всех участников отношений).
· Характер стартапа (инвестиционный или нет).
· Порядок покупки токенов.
· Порядок вывода средств.
· Сроки, когда будут начисляться дивиденды.
· И, конечно, в идеале, хочется видеть порядок разрешения споров межу эмитентом и инвестором. Что касается это последнего пункта, надо отметить, вряд ли сторонам будет выгодно предусмотреть судебную процедуру разрешения спора. Когда речь идет об обороте в несколько сот тысяч долларов никакой эмитент «не уронит топор себе на ногу». К тому же существует сложность, связанная с тем, что зачастую эмитент и инвестор не принадлежат к одному государству. Правом какой страны регулировать данное условие? Правом страны эмитента? Момент неясный.
Но и пропустить этот пункт тоже нельзя.
Как же инвестору подстраховать себя? По сути, никак. Никакая публичная оферта не будет написана под какого-то конкретного инвестора. На то она и публичная, т.е. «одна для всех». Другое дело, что инвестор сам выбирает стартап с подходящими ему условиями. Если какие-то условия инвестора не устраивают, он вполне может не вступать в отношения с данным проектом.
Как же все-таки инвестору защитить себя? Искать оферту с прописанным условиям по разрешению спора каким-то внешним арбитром. В качестве такого арбитра может выступить либо отдельное лицо, которому бы доверяли обе стороны либо даже целая юридическая компания, обладающая хорошей репутацией и определенными знаниями. Хорошо бы сначала ознакомиться с судебной практикой данного арбитра, которая должна быть выложена в общем доступе. Неясный вопрос кто будет выбирать арбитра – эмитент или инвестор. Скорее всего, первый опять же по тому же признаку публичности. Прописанная арбитражная оговорка, конечно, внушает инвесторам некую долю спокойствия о том, что активы не будут потеряны, но, однако же, неясным остается момент на основании чего арбитр будет принимать решение? Скорее всего, это будут его собственные, чисто субъективные убеждения о честности и справедливости. Ну, и конечно условия публичного соглашения. Если последние трактовать в пользу какого-то определенного лица без потери здравого смысла является проблематичной задачей, то субъективная оценка действий исходя из понимания арбитром убеждений о честности и порядочности может быть истолкована в пользу той или иной стороны в споре. Предвзятость арбитра – вопрос открытый.
Орган, похожий на американскую финансовую комиссию, которая занимается независимым разрешением споров и выступает в качестве органа саморегулирования для валютных рынков, очень бы не помешал для разрешения подобных конфликтов.
Что еще можно прописать в публичной оферте для защиты активов?
Ищите проекты, которые отказались от услуг ESCROW-агентов, и инвесторы самостоятельно осуществляют перераспределение токенов, а также решают дальнейшую судьбу активов. Но данное условие должно быть обязательно закреплено в публичной оферте. Если Вы вдруг решили, что сами будете ESCROW -агентом для своих монет, но эмитент никак это не оговорил, то позже, в процессе ICO Вам будет сложно кому-то доказать ваше право на ESCROW. Хотя существует мнение некоторых создателей ICO, что отсутствие ESCROW это убийство P2P. Возможно, и они правы и должно родиться что-то другое, защищающее не только права инвесторов, но и участников команды проекта.
К вопросу о защите активов можно и отнести и возможность инвестора, прежде чем соглашаться на условия какого-то определенного проекта провести его аудит. Если инвестор обладает соответствующими знаниями или навыками, аудит может быть произведен им самостоятельно. Можно обратится к соответствующей экспертной организации, имеющей лицензию на оказание экспертных услуг. И в случае, если аудит закончился положительной оценкой проекта, а инвестирование перешло в потерю средств, то инвестор может вполне предъявить свои претензии к экспертам, которую производили аудит. По крайней мере, как вариант защиты своих прав.
Орган по сертификации
Однако, все вышеперечисленное относится к разряду «защити себя сам». Государство в данный процесс не вмешивается, предоставляя инвестору самому определяться с какими проектами работать, а какие обходить стороной. Но, власти не остались совсем в стороне. Ярчайший пример – в США создана финансовая группа, состоящая их экспертов в области финансовых технологий. Данная группа будет выдавать сертификаты с оценкой достоинств предлагаемых ICO. Вновь созданный орган решено назвать Комитетом по сертификации (ICC).
Основное направление деятельности ICC– сертификация новых ICO. Набор критериев, по которым ICCбудет оценивать бизнес-планы новых проектов пока не определен, но надеемся, что данные критерии позволят первому органу, который взялся отрегулировать данный процесс, в полном объеме производить независимую оценку, без влияния факторов извне.
На создание ICCестественно повлияла ситуация с частичным или полным запретом в отношении некоторых проектов ICO, вводимых отдельными государствами. Война, которую США в лице SEC(Комиссия по ценным бумагам и биржам) объявила невнушающим доверие стратапам (First Bitcoin Capital Corp., Ciao Group, Strategic Global и Sunshine Capital), и в которую включился Сингапур, а за ним и канадские регуляторы, несомненно сподвигла финансовую комиссию учредить и образовать ICC.
Отрадно, что Комиссия ревностно следит за интересами США, отслеживает скачки цен токенов по каждому проекту, однако скачок активности, допустим, того же First Bitcoin Capital Corp и резкое недовольство властей очень смахивает на потопление одного бизнес-проекта ради толчка другому. Так ли сильно SEC блюдет интересы экономики страны или интересы отдельной кучки людей, заинтересованных в получении прибыли? Хочется верить, что это не так, и отросток, которая Комиссия родила и пускает в долгосрочное плаванье, под названием ICC, будем надеяться, не будет следовать интересам отдельно взятых финансовых групп и топить попавшие в немилость стартапы, чтобы дать зеленый свет наиболее выгодным проектам.
Так или иначе, США делает хоть какие-то шаги, чтобы убрать из оборота валютного рынка нежелательные проекты, пытается взять данный процесс под контроль. Россия в данном направлении безмолвствует, складывается впечатление о том, что российских властей растущие с каждым месяцем тенденции криптовалютного рынка совершенно не интересуют, в силу непонятных и не оглашаемых причин, либо, как уже говорилось в начале статьи, государственным органам РФ в целом, или отдельно взятым чиновникам из этих органов в частности нужно и выгодно, чтобы мошеннические стартапы росли как грибы и на безкрайних просторах рунета творился произвол и беззакония в области ICO.
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Автор:(dnk1984)
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