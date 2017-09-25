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Старый Сегодня, 15:40
#1
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Фондовый рынок
Регистрация: 25.09.2017
Сообщений: 1
Благодарностей: 0
УГ: 0
КП: 0.000
Пожалуй самый лучший Bitcoin кран!

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вывод:от 30к.
клик: от 50 до 10000.
время: каждый час.
реф.сылка: есть.

Кран существуют давно, платит 100% проверенно!

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