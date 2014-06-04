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C октября японские биткоин-биржи попадут под контроль регулятора

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C октября японские биткоин-биржи попадут под контроль регулятора

По сообщениям, Агентство финансовых услуг Японии (FSA) возьмет криптовалютные биржи под "полный надзор", начиная со следующего месяца.

По данным Japan Times, повышенный контроль нацелен на то, чтобы компании соблюдали принятый в апреле этого года измененный закон о платежных услугах, в котором изложены операционные стандарты для бирж, а также биткоин признается как форма законного платежного средства.

Исполнительный директор FSA заявил, что надзор предназначен как для регулирования бирж, так и для обеспечения здорового роста криптовалютного рынка: "Мы преследуем как рыночное стимулирование, так и регулирование ... Мы стремимся к здоровому развитию рынка".

Закон о платежных услугах, принятый в начале этого года, установил для бирж правила, направленные на борьбу с отмыванием денег и идентификацию клиентов. Закон также призван обеспечить соблюдение стандартов безопасности, направленных на защиту бирж от риска кибератак.

Все биржи должны сообщить властям до конца сентября, что их работа соответствует закону. FSA будет проводить точечные инспекции, если это будет сочтено необходимым.

Для мониторинга работающих в Японии более 20 криптовалютных бирж, FSA в прошлом месяце создала специализированную группу наблюдения, которая, как сообщается, насчитывает 30 сотрудников.

В Япония также есть случаи криптовалютного мошенничества: за первые 7 месяцев 2017 года 33 аферы принесли потери в размере более полумиллиона долларов.

Кроме того, в 2014 году обвалилась известная японская биржа Mt Gox, что привело к потере миллионов долларов ее клиентами.

Уникальность

Перевод специально для MMGP.ru
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