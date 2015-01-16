Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 423,814 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Иконка

Екатеринбуржец намеревался заработать на ошибке автоцентра более 1 млн рублей

Вход через:  
Все разделы прочитаны
Обсуждение новостей, связанных с финансами и инвестициями.
При поддержке
Важная информация
Реклама: Ждали ICO с гарантией прибыли? Первый токенсейл работающего бизнеса!
Разбираешься в криптовалюте? Прими участие в акции Крипторайтер 2.0 (2-10 поинтов за 1000 символов)
Оплата за отзывы!
Изменения в акции "Оплата за сообщения".
Как на одной публикации заработать $100
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 15:29
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 15:14
#1
Премиум
Премиум
 
Аватар OPLOTT
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 16.11.2015
Сообщений: 4,055
Благодарностей: 1,486
УГ: 28
КП: 0.206
подарки
Екатеринбуржец намеревался заработать на ошибке автоцентра более 1 млн рублей



Сетевое издание "Е1.РУ Екатеринбург Онлайн" написало о мужчине, которого ввел в заблуждение местный автомобильный центр "Автомир Премьер" из Екатеринбурга, разместив на своём сайте объявление о продаже Рено Captur по цене 111 097 рублей.

Естественно, екатеринбуржец подумал, что может быть это какая-то их акция раз была указана такая низкая цена и быстро обратился в автосалон, на что получил "от ворот поворот", мол это просто ошибка. Тогда он как положено написал письменную претензию торговцам автомобилями, но те тоже в ответ фактически послали его по известному адресу.

Далее он действовал по закону и подал судебный иск на владельцев этого автоцентра в Октябрьский суд города. В иске он написал, что на официальной веб-странице автоцентра ранее было размещено их объяление о продаже Рено Captur за 111 097 рублей и поэтому он просит исполнить их же собственный Договор публичной оферты и продать ему авто за заявленную цену. Если же автосалон отказывается выполнить своё же публичное обещание, то уплатить ему разницу в цене автомобиля, то есть сумму в размере 987 973 руб. 00 копеек. При этом в качестве ссылки для судьи он написал, что в соседнем автосалоне точно такой же автомобиль стоит 1 098 970 руб.

Помимо этого мужчина не забыл про компенсацию упущенной выгоды в размере 190 000 руб. - она равна стоимости аренды схожего авто и возмещение морального ущерба в сумме 150 000 рублей, плюс небольшие расходы на пересылку почтовой корреспонденции в суд (463 руб.). Вообщем, если сложить все его финансовые притязания к "Автомир Премьер", то в итоге получилось бы 1 328 436 руб., которые он мог бы в теории получить с нерадивых торговцев авто.

Однако, торговцы авто оказались тоже "не лыком шиты" - на суде они просто заявили, что Рено Captur не может стоить таких маленьких денег - это очевидная ошибка и кроме того, объявление было просто рекламой, а не публичной офертой и это именно так, поскольку в него (в объявление на сайте) не были включены все условия договора купли-продажи авто.

Суд частично внял доводам ответчика и в вопросе уплаты истцу упущенной выгоды в размере 190 000 рублей отказал, поскольку представленные от него доказательства судью не убедили.

Также суд частично внял доводам и истца в плане компенсации морального вреда, но вместо запрошенных 150 000 руб. определил этот вред в сумму в 10 000 рублей - мол и этого мужчине будет достаточно. Также он обязал ответчика выплатить "ущемленному" неверной рекламой уплаченную им ранее госпошлину в размере 300 руб. и почтовые расходы на 463 рубля. Итого: 10 763 руб. 00 коп. Судья отметил, что он принял такое решение, т.к. автосалон не в надлежащие сроки указал этому вероятному покупателю достоверную информацию о товаре.

Мужчина не согласился с таким решение и подал апелляцию уже областной суд Свердловской области, но там решение первой судебной инстанции оставили без изменений. И приходиться только заочно посочувствовать не состоявшемуся автовладельцу новенького Рено, ведь деньги были так близко, ан нет - не судьба.

Специально для mmgp.ru

https://text.ru/antiplagiat/59c8e3a85f684
__________________
Реклама: YoBit.Net - Вкладывай BTC в InvestBox и получай 6% в месяц!

Крупнейшая Инвестиционная Сеть в Мире! eToro
Крипта на Халяву! Тут
Последний раз редактировалось OPLOTT; Сегодня в 15:18.
OPLOTT на форуме  
Ответить
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 15:29
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Пенсионный Фонд по ошибке перевел 330 тысяч рублей молодой девушке forfor Новости в мире финансов и инвестиций 1 03.02.2017 21:15
Холодный стартап: екатеринбуржец продает изнывающим от жары горожанам снег dengov Новости в мире финансов и инвестиций 43 09.09.2016 14:56
Сбербанк судится с клиентом, заработавшим 18 млн рублей на ошибке в курсе датской кро Save83 Новости в мире финансов и инвестиций 19 29.04.2015 16:23
Житель Челябинска вернул в Сбербанк выданные по ошибке 200 тыс. рублей Aliaksandre Новости в мире финансов и инвестиций 0 16.01.2015 00:11

ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

Случайные темы
Аватар TheGOLDskull
pinvest - pinvest.biz
От TheGOLDskull в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар tiu-bik
Видео: Управляй судьбой
От tiu-bik в разделе «Психология успеха: обсуждение видео»
Аватар Вова Белый
port-broker.com-Port broker
От Вова Белый в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар x1800
Этот таинственный Enum
От x1800 в разделе «WebMoney»
Аватара нет
ТрендНавигатор
От ZuBexRU в разделе «Архив»
Аватар AleksGold
Россиян ждут "непопулярные решения" по налогам
От AleksGold в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
.     
Пользователей
423,814
Тем
490,435
Сообщений
12,224,136

 Наши конкурсы
  Крипторайтер 2.0
  Крипто-новости
  Лучший отзыв
  Оплата за сообщения
  Партнерка MMGP
  Бизнес-леди MMGP
  Мы ищем стартапы
  "Горячие новости"
  Путь к успеху
  Конкурс ПАММов
  Forex конкурсы
  Спорт конкурсы
  Крипто конкурсы
  Конкурс "Турбо КП"
  Демотивируй меня
  Водная битва MMGP
  Оплата за статьи
  Оплата за новости
  Заработал? Потрать!
  Сделай MMGP лучше!
  HYIP конкурс

 Читайте нас
  Twitter
  Facebook
  ВКонтакте
  Google +
  Youtube
  Telegram