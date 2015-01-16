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Екатеринбуржец намеревался заработать на ошибке автоцентра более 1 млн рублей





Сетевое издание "



Естественно, екатеринбуржец подумал, что может быть это какая-то их акция раз была указана такая низкая цена и быстро обратился в автосалон, на что получил "от ворот поворот", мол это просто ошибка. Тогда он как положено написал письменную претензию торговцам автомобилями, но те тоже в ответ фактически послали его по известному адресу.



Далее он действовал по закону и подал судебный иск на владельцев этого автоцентра в Октябрьский суд города. В иске он написал, что на официальной веб-странице автоцентра ранее было размещено их объяление о продаже Рено Captur за 111 097 рублей и поэтому он просит исполнить их же собственный Договор публичной оферты и продать ему авто за заявленную цену. Если же автосалон отказывается выполнить своё же публичное обещание, то уплатить ему разницу в цене автомобиля, то есть сумму в размере 987 973 руб. 00 копеек. При этом в качестве ссылки для судьи он написал, что в соседнем автосалоне точно такой же автомобиль стоит 1 098 970 руб.



Помимо этого мужчина не забыл про компенсацию упущенной выгоды в размере 190 000 руб. - она равна стоимости аренды схожего авто и возмещение морального ущерба в сумме 150 000 рублей, плюс небольшие расходы на пересылку почтовой корреспонденции в суд (463 руб.). Вообщем, если сложить все его финансовые притязания к "Автомир Премьер", то в итоге получилось бы 1 328 436 руб., которые он мог бы в теории получить с нерадивых торговцев авто.



Однако, торговцы авто оказались тоже "не лыком шиты" - на суде они просто заявили, что Рено Captur не может стоить таких маленьких денег - это очевидная ошибка и кроме того, объявление было просто рекламой, а не публичной офертой и это именно так, поскольку в него (в объявление на сайте) не были включены все условия договора купли-продажи авто.



Суд частично внял доводам ответчика и в вопросе уплаты истцу упущенной выгоды в размере 190 000 рублей отказал, поскольку представленные от него доказательства судью не убедили.



Также суд частично внял доводам и истца в плане компенсации морального вреда, но вместо запрошенных 150 000 руб. определил этот вред в сумму в 10 000 рублей - мол и этого мужчине будет достаточно. Также он обязал ответчика выплатить "ущемленному" неверной рекламой уплаченную им ранее госпошлину в размере 300 руб. и почтовые расходы на 463 рубля. Итого: 10 763 руб. 00 коп. Судья отметил, что он принял такое решение, т.к. автосалон не в надлежащие сроки указал этому вероятному покупателю достоверную информацию о товаре.



Мужчина не согласился с таким решение и подал апелляцию уже областной суд Свердловской области, но там решение первой судебной инстанции оставили без изменений. И приходиться только заочно посочувствовать не состоявшемуся автовладельцу новенького Рено, ведь деньги были так близко, ан нет - не судьба.



Специально для mmgp.ru



https://text.ru/antiplagiat/59c8e3a85f684 Сетевое издание " Е1.РУ Екатеринбург Онлайн " написало о мужчине, которого ввел в заблуждение местный автомобильный центр "Автомир Премьер" из Екатеринбурга, разместив на своём сайте объявление о продаже Рено Captur по цене 111 097 рублей.Естественно, екатеринбуржец подумал, что может быть это какая-то их акция раз была указана такая низкая цена и быстро обратился в автосалон, на что получил "от ворот поворот", мол это просто ошибка. Тогда он как положено написал письменную претензию торговцам автомобилями, но те тоже в ответ фактически послали его по известному адресу.Далее он действовал по закону и подал судебный иск на владельцев этого автоцентра в Октябрьский суд города. В иске он написал, что на официальной веб-странице автоцентра ранее было размещено их объяление о продаже Рено Captur за 111 097 рублей и поэтому он просит исполнить их же собственный Договор публичной оферты и продать ему авто за заявленную цену. Если же автосалон отказывается выполнить своё же публичное обещание, то уплатить ему разницу в цене автомобиля, то есть сумму в размере 987 973 руб. 00 копеек. При этом в качестве ссылки для судьи он написал, что в соседнем автосалоне точно такой же автомобиль стоит 1 098 970 руб.Помимо этого мужчина не забыл про компенсацию упущенной выгоды в размере 190 000 руб. - она равна стоимости аренды схожего авто и возмещение морального ущерба в сумме 150 000 рублей, плюс небольшие расходы на пересылку почтовой корреспонденции в суд (463 руб.). Вообщем, если сложить все его финансовые притязания к "Автомир Премьер", то в итоге получилось бы 1 328 436 руб., которые он мог бы в теории получить с нерадивых торговцев авто.Однако, торговцы авто оказались тоже "не лыком шиты" - на суде они просто заявили, что Рено Captur не может стоить таких маленьких денег - это очевидная ошибка и кроме того, объявление было просто рекламой, а не публичной офертой и это именно так, поскольку в него (в объявление на сайте) не были включены все условия договора купли-продажи авто.Суд частично внял доводам ответчика и в вопросе уплаты истцу упущенной выгоды в размере 190 000 рублей отказал, поскольку представленные от него доказательства судью не убедили.Также суд частично внял доводам и истца в плане компенсации морального вреда, но вместо запрошенных 150 000 руб. определил этот вред в сумму в 10 000 рублей - мол и этого мужчине будет достаточно. Также он обязал ответчика выплатить "ущемленному" неверной рекламой уплаченную им ранее госпошлину в размере 300 руб. и почтовые расходы на 463 рубля. Итого: 10 763 руб. 00 коп. Судья отметил, что он принял такое решение, т.к. автосалон не в надлежащие сроки указал этому вероятному покупателю достоверную информацию о товаре.Мужчина не согласился с таким решение и подал апелляцию уже областной суд Свердловской области, но там решение первой судебной инстанции оставили без изменений. И приходиться только заочно посочувствовать не состоявшемуся автовладельцу новенького Рено, ведь деньги были так близко, ан нет - не судьба.Специально для mmgp.ru

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