Заработок на Теле2

Наверное, многие знают, что можно зарабатывать на операторах сотовой связи, и делают это по разному.
На ТЕЛЕ2 сейчас идет интересная акция - приведи друга и получи 200 рублей в подарок.
Друг же при этом получает 10 гигов интернета бесплатно.
При чем по акции, вы можете подключать даже самого себя.
Из ньюансов - 10 Гб предоставляется при подключении абонента к любому тарифу из линейки «Мой Tele2» (минимальный из которых 7 рублей в день. Можно подключить и отключить на следующий день).
Акция идет до 30 сентября. Новостей об этой акции на главной странице оф.сайта ТЕЛЕ2, вы, разумеется, не найдете.
Подробности можете посмотреть тут.
P.S. Также есть еще один приятный бонус, который выражается в ежемесячном пополнении вашего счета на сумму в 10% от ежемесячных расходов каждого привлеченного клиента.