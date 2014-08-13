Change Bank - взляд, который перевернет представления о банкинге.



Когда я прочитала девиз



Прежде всего, когда я изучаю любое ICO, меня всегда интересует, а что стоит за проектом. За



Вообще идея платформы заключается в том, что узкоспециализированные проекты объединяются в одном месте. Они приносят платформе свою клиентуру, а платформа им предоставляет своих клиентов. Это очень удобно пользователям услуг, так как появляется все больше и больше направлений деятельности в рамках одного проекта.



Что есть на данный момент.

Smartly - это робо-советник. Компания, которая его разработала имеет все лицензии от Правительства Сингапура и успешно ведет свою деятельность по управлению капиталом своих пользователей. База клиентов более 5000 человек.

Danabijak - стартап в сфере кредитования в Индонезии. Который имеет свою клиентскую базу и тысячи выданных кредитов, а также рост в размере 50% в месяц.

BitOfProperty - платформа по управлению недвижимым имуществом, основанная в Эстонии, в настоящее время базирующаяся в Сингапуре, так как рынок недвижимого имущества в Сингапуре намного более востребован.



А еще Правительство Эстонии с Программой Е-Резиденство.



Эстония это вымирающая страна. Ее население - 1300 тысяч человек. И молодое и трудоспособное население страны стремительно покидает это маленькое государство. И вот чтобы задержать внутри страны население, а также привлечь новых людей, Правительство Эстонии придумало программу E-Резиденства. Смысл данной программы - оказание государственных услуг населению без личного присутствия человека. А в дальнейшем оказание услуг всем гражданам вне зависимости от гражданства и наличия и отсутствия документов. Уже в программе Е-резиденство приняли участие 22 тысячи человек, а в дальнейшем планируется довести число участников до 2 миллионов. И все бы хорошо и существовала бы программа Е-Резиденства в Эстонии самостоятельно без Сингапурского ICO, но проблема заключается в том, что Центробанк ЕвроСоюза запретил Эстонии самостоятельно выпускать программу Е-Резиденство в стране. Дело в том, что Правительство Эстонии захотело самостоятельно выпустить программу Е-Резиденство и запустить собственное государственное ICO и продать токены ICO всем желающим. Но Центробанк ЕвроСоюза запретил Эстонии проведение государственного ICO, так как он приравнял токены государственного ICO к национальной валюте Эстонии. А Эстония, также как и любое государство ЕвроСоюза не может выпускать свою собственную валюту, а обязана пользоваться евро.



Но программа Е-Резиденства уже существует, к ней присоединилось уже 22 тысячи человек. Поэтому Правительство Эстонии решило не самостоятельно проводить ICO, а разместить свою программу Е-Резиденства под платформой



Но главное это, что идеи Е-Резиденства совпадают с идеями



Что предлагает Change



1. Доступ к финансовым услугам всем без исключения. Человек регистрируется на платформе и через приложение осуществляет платежи. В дальнейшем для большего удобства пользователей по их желанию к кошельку может быть привязана карта MasterCard.



2. На платформе уже есть робосоветник с лицензией на биржевую деятельность. Это позволит мгновенно переводить криптовалюту в фиатные деньги по внутреннему курсу биржи и осуществлять мгновенные покупки в любом магазине.



3. Рост доходов за счет роста курсов криптовалют. Деньги на кошельке хранятся в виде криптовалют. Это могут быть как внутренние токены



4. Также на платформу планируется привлекать другие стартапы, чтобы у пользователей платформы был шире выбор услуг. Новый стартап обеспечивает платформе приток новых клиентов за счет своей клиентской базы, а платформа в свою очередь помимо торговой площадки, предоставляет свою клиентскую базу, единую валюту в виде токенов. Все участники платформы платят за нахождение на платформе долю прибыли в 20%. Эта прибыль пойдет как на выплату дивидендов держателям токенов, так и на внутреннее развитие платформы и бонусы клиентам.



Что имеем на сей день



Идея ICO



Бюджет баунти - очень солидный 15%. Не смотря на жесткие требования и просто солиднейший бюджет сейчас на баунти практически не пробиться. Ветка в баунти забита желающими принять в нем участие. Многим даются отказы. Вообще требования к участникам баунти очень жесткие. Благо выбор есть большой и есть из чего выбирать.



P.s. Меня многие обвиняют в чрезмерной любви к азиатским ICO. В ответ я могу сказать одно. А посмотрите как они работают, почитайте их материалы, посмотрите на тщательность подготовки всего и на их серьезный подход к делу. Я очень люблю, когда люди серьезно относятся к тому, что они делают и являются истинными энтузиастами своей идеи. И национальность тут не имеет значения. Я люблю разные ICO, но только те, где люди очень серьезно относятся к тому что они делают.



Более полная информация об ICO представлена здесь:



Автор: veranika55

Исключительные права на статью принадлежат mmgp.ru Когда я прочитала девиз Change банка: Мы изменим ваш взгляд на банкинг, я усмехнулась и сказала: Попробуйте. И начала читать. И чем дальше я читала, тем больше убеждалась, что мой взгляд на банкинг действительно меняется.Прежде всего, когда я изучаю любое ICO, меня всегда интересует, а что стоит за проектом. За Change стоит три готовых и успешных бизнеса, которые уже имеют свою клиентуру и получают прибыль. Но считают, что для дальнейшего развития с целью "поделиться" клиентурой, уменьшить операционные издержки и поддерживать друг друга лучше объединиться на единой платформе. Так как не надо создавать свои собственные платформы и тратить на них деньги. Да и клиентам так будет намного удобней, так как они смогут получать больше услуг в рамках одной платформы.Вообще идея платформы заключается в том, что узкоспециализированные проекты объединяются в одном месте. Они приносят платформе свою клиентуру, а платформа им предоставляет своих клиентов. Это очень удобно пользователям услуг, так как появляется все больше и больше направлений деятельности в рамках одного проекта.- это робо-советник. Компания, которая его разработала имеет все лицензии от Правительства Сингапура и успешно ведет свою деятельность по управлению капиталом своих пользователей. База клиентов более 5000 человек.- стартап в сфере кредитования в Индонезии. Который имеет свою клиентскую базу и тысячи выданных кредитов, а также рост в размере 50% в месяц.- платформа по управлению недвижимым имуществом, основанная в Эстонии, в настоящее время базирующаяся в Сингапуре, так как рынок недвижимого имущества в Сингапуре намного более востребован.А еще Change поддерживаетЭстония это вымирающая страна. Ее население - 1300 тысяч человек. И молодое и трудоспособное население страны стремительно покидает это маленькое государство. И вот чтобы задержать внутри страны население, а также привлечь новых людей, Правительство Эстонии придумало программу E-Резиденства. Смысл данной программы - оказание государственных услуг населению без личного присутствия человека. А в дальнейшем оказание услуг всем гражданам вне зависимости от гражданства и наличия и отсутствия документов. Уже в программе Е-резиденство приняли участие 22 тысячи человек, а в дальнейшем планируется довести число участников до 2 миллионов. И все бы хорошо и существовала бы программа Е-Резиденства в Эстонии самостоятельно без Сингапурского ICO, но проблема заключается в том, что Центробанк ЕвроСоюза запретил Эстонии самостоятельно выпускать программу Е-Резиденство в стране. Дело в том, что Правительство Эстонии захотело самостоятельно выпустить программу Е-Резиденство и запустить собственное государственное ICO и продать токены ICO всем желающим. Но Центробанк ЕвроСоюза запретил Эстонии проведение государственного ICO, так как он приравнял токены государственного ICO к национальной валюте Эстонии. А Эстония, также как и любое государство ЕвроСоюза не может выпускать свою собственную валюту, а обязана пользоваться евро.Но программа Е-Резиденства уже существует, к ней присоединилось уже 22 тысячи человек. Поэтому Правительство Эстонии решило не самостоятельно проводить ICO, а разместить свою программу Е-Резиденства под платформой Change Change расположено в Сингапуре. Оно никак не попадает под юрисдикцию ЕвроСоюза. А для Change это означает поддержку Правительства Эстонии и базу клиентов в размере 22 тысячи человек, преимущественно из ЕвроСоюза. А в дальнейшем рост базы и до 2 миллионов человек, как планирует Правительство Эстонии, так как программа уже существует и успешно реализуется.Но главное это, что идеи Е-Резиденства совпадают с идеями Change банка. Е-резиденство за то, чтобы доступ к государственным услугам был у всех граждан вне зависимости от гражданства и места жительства и нахождения. Change за то, чтобы доступ к банковским услугам был у всех граждан, и опять же не зависел от гражданства и места жительства. А вы знаете, что человек не может открыть счет в банке, если у него нет документов. А сколько людей потеряло документы в войнах, стихийных бедствиях, международных конфликтах. Эти люди лишены доступа к банковским (и государственным) услугам и тем самым часто вынуждены действовать незаконно и пополнять ряды преступности.Человек регистрируется на платформе и через приложение осуществляет платежи. В дальнейшем для большего удобства пользователей по их желанию к кошельку может быть привязана карта MasterCard.На платформе уже есть робосоветник с лицензией на биржевую деятельность. Это позволитДеньги на кошельке хранятся в виде криптовалют. Это могут быть как внутренние токены Change , так и другие криптовалюты. Не используемые средства могут храниться в доверительном управлении на бирже, где за ними будет "следить" робосоветник.Новый стартап обеспечивает платформе приток новых клиентов за счет своей клиентской базы, а платформа в свою очередь помимо торговой площадки, предоставляет свою клиентскую базу, единую валюту в виде токенов. Все участники платформы платят за нахождение на платформе долю прибыли в 20%. Эта прибыль пойдет как на выплату дивидендов держателям токенов, так и на внутреннее развитие платформы и бонусы клиентам.Идея ICO Change настолько понравилась инвесторам, что люди активно покупают токены ICO. Уже привлечено 46 500 ETH. Сейчас действует 10% скидка на токены. Как только будет достигнут предел в 60 000 ETH скидку отменят. А начинали они с 20% скидкой. Всего планируется привлечь 250 000 ETH. После чего ICO просто закроют. Курс 1ETH=500CAG. Минимальная сумма инвестиции 0.5 ETH. На сайте ведется реальная статистика, кто сколько вкладывает. Практически каждую секунду идут вклады.Бюджет баунти - очень солидный 15%. Не смотря на жесткие требования и просто солиднейший бюджет сейчас на баунти практически не пробиться. Ветка в баунти забита желающими принять в нем участие. Многим даются отказы. Вообще требования к участникам баунти очень жесткие. Благо выбор есть большой и есть из чего выбирать.P.s. Меня многие обвиняют в чрезмерной любви к азиатским ICO. В ответ я могу сказать одно. А посмотрите как они работают, почитайте их материалы, посмотрите на тщательность подготовки всего и на их серьезный подход к делу. Я очень люблю, когда люди серьезно относятся к тому, что они делают и являются истинными энтузиастами своей идеи. И национальность тут не имеет значения. Я люблю разные ICO, но только те, где люди очень серьезно относятся к тому что они делают.Более полная информация об ICO представлена здесь: [ICO] Change Bank 16.09.2017 Автор: veranika55Исключительные права на статью принадлежат mmgp.ru

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__________________ Последний раз редактировалось veranika55; Сегодня в 13:53 .