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potioncoin.com - 5-30 сатоши без ожидания

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Старый Сегодня, 13:31
#1
Специалист
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Форекс
Регистрация: 20.09.2012
Сообщений: 621
Благодарностей: 168
УГ: 2
КП: 0.023
potioncoin.com - 5-30 сатоши без ожидания
Интересный кран,в виде игры.

Нет времени на ожидание,что бы получить сатоши.

Бесплатно можно получить 5 сатоши за клайм.

Но можно повысить заработок за определенную плату.

Слева в меню жмем Potion Board > Potion Store покупаем зелье и зарабатываем.



Кроме этого в профиле можно выбрать персонажа ( Маг, Пират, Викинг, Рыцарь). Персонажа можно выбрать только один раз. Выбирайте тщательно, это позволит вам требовать больше сатоши, выполняющего миссии с другими членами! Каждый из них имеет свои преимущества и приносит дополнительный заработок.

Бонусы

1.
После регистрации в меню слева переходим по ссылке в тему проекта на bitcointalk.org .
Оставляем в теме BTC адрес на который регистрировались и получаем 500 сатошей на баланс.

2.
Один раз в день переходим Potion Board > Potion Dice выбираем значение,жмем ролл. Если повезет можно выиграть до 1000 сат.

3.
Один раз в день переходим Potion Board > Potion LAB
Открываем сундук с сокровищами.
Можно выиграть



Реф.программа 50%

Мин.выплата 35000 сат. Вывод средств производится автоматически по числам 07 - 15 - 22 - 30.

Оценить Кран
__________________
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Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 13:58
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