potioncoin.com - 5-30 сатоши без ожидания

Интересный кран,в виде игры.
Нет времени на ожидание,что бы получить сатоши.
Бесплатно можно получить 5 сатоши за клайм.
Но можно повысить заработок за определенную плату.
Слева в меню жмем Potion Board
> Potion Store
покупаем зелье и зарабатываем.
Кроме этого в профиле можно выбрать персонажа ( Маг, Пират, Викинг, Рыцарь). Персонажа можно выбрать только один раз. Выбирайте тщательно, это позволит вам требовать больше сатоши, выполняющего миссии с другими членами! Каждый из них имеет свои преимущества и приносит дополнительный заработок.
Бонусы
1.
После регистрации в меню слева переходим по ссылке в тему проекта на bitcointalk.org .
Оставляем в теме BTC адрес на который регистрировались и получаем 500 сатошей на баланс.
2.
Один раз в день переходим Potion Board
> Potion Dice
выбираем значение,жмем ролл. Если повезет можно выиграть до 1000 сат.
3.
Один раз в день переходим Potion Board
> Potion LAB
Открываем сундук с сокровищами.
Можно выиграть
Реф.программа 50%
Мин.выплата 35000 сат. Вывод средств производится автоматически по числам 07 - 15 - 22 - 30.
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