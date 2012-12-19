ПРОДАМ РАСКРУЧЕННЫЙ АККАУНТ ВКОНТАКТЕ, СТРАНИЦА ВК: 8000+ ДРУЗЕЙ, 40 000+ ПОДПИСЧИКОВ

Продам страницу ВК (моя личная, есть все данные для того что перевязать на вас).
Суммарная аудитория более 55 000+ людей!
Мне можно доверять:
- имеется персональный аттестат вебмани;
- идентифицированный яндекс кошелек;
- возможна работа через гарант (за ваш счет);
- возможна личная встреча в Киеве.
Статистика страницы:
- 8000+ друзей (Друзья набирались вручную, сам добавлял! В друзьях не "абы кто", а "популярные" люди ВК, у которых от 3000 друзей или от 1000 подписчиков, так же встречаются знаменитые люди);
- 40 000+ подписчиков;
- 191 подарок (в том числе не дешевых).
Бонус при покупке страницы:
При покупке (до 30.09.17 включительно), в качестве бонуса получите сообщество (1200+ участников). Создателем (единственным владельцем) сообщества есть данный аккаунт.
При покупке (до 30.09.17 включительно), в качестве бонуса получите второе сообщество (5000+ участников). Создателем (единственным владельцем) сообщества есть данный аккаунт.
Цена:
АКЦИОННАЯ ЦЕНА! ДО КОНЦА СЕНТЯБРЯ! Отдам всего за 6500 рублей.
Цена снижена! Спешите купить по низкой цене! За такую страницу более чем адекватная сумма.
Контакты для связи:
skype: ivan.berkyt
icq: 748603
vk: Дмитрий Киевский
email: ivanberkyt@gmail.com
phone – 380 63 236 75 63 (Viber, Telegram, WhatsApp)
Друзья и подписчики набирались несколько лет, это могу "доказать", если нужно
Страницу покажу в личной переписке, реальному покупателю!