Законопроект о регулировании криптовалют в РФ будет готов в октябре
Законопроект о регулировании криптовалют будет готов в октябре. Об этом ТАСС сообщил глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков, который вместе с Банком России готовит документ.
"Подходы готовы, думаю, в течение месяца мы определимся окончательно. Когда законопроект будет готов? Я думаю, что в течение октября, а дальше мы будем обсуждать его до внесения. Будем брать документы, чтобы дальше определиться с его судьбой", - сказал Аксаков.