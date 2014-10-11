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Законопроект о регулировании криптовалют в РФ будет готов в октябре

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Законопроект о регулировании криптовалют в РФ будет готов в октябре
Законопроект о регулировании криптовалют будет готов в октябре. Об этом ТАСС сообщил глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков, который вместе с Банком России готовит документ.

"Подходы готовы, думаю, в течение месяца мы определимся окончательно. Когда законопроект будет готов? Я думаю, что в течение октября, а дальше мы будем обсуждать его до внесения. Будем брать документы, чтобы дальше определиться с его судьбой", - сказал Аксаков.

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