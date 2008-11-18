Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 423,789 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Иконка

Американский футбол

Вход через:  
Все разделы прочитаны
Для бесед на спортивные темы.
При поддержке
Обмен валют, доставка наличных
Важная информация
Реклама: Ждали ICO с гарантией прибыли? Первый токенсейл работающего бизнеса!
Разбираешься в криптовалюте? Прими участие в акции Крипторайтер 2.0 (2-10 поинтов за 1000 символов)
Оплата за отзывы!
Изменения в акции "Оплата за сообщения".
Как на одной публикации заработать $100
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
Регулярные конкурсы для любителей спорта находятся здесь!
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 12:27
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 11:26
#1
Модератор
 
Имя: Ростислав
Пол: Мужской
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 18.11.2008
Сообщений: 6,093
Благодарностей: 2,411
УГ: 1
подарки
награды Ветеран MMGP.RU 
Американский футбол


Цитата:
Американский футбол, известный в США как футбол — контактный командный вид спорта. В нём принимают участие две команды, по одиннадцать игроков с каждой стороны, играют овальным мячом на прямоугольном поле, длиной 120 ярдов (109,728 метра, из них 100 ярдов (~91,45 метров) — игровая зона и по 10 крайних ярдов — очковые зоны команд (англ. end zone)) и шириной 53,3 ярда (48,738 метра) с воротами в виде рогатки на обоих концах. Команда должна владеть мячом для продвижения его в очковую зону, неся или пасуя мяч. Сначала одной из команд надо продвинуть мяч на 10 ярдов (даётся 4 попытки). Если им это удастся, они получают ещё четыре попытки. В противном случае, мяч достаётся соперникам. Очки можно набрать за счёт продвижения мяча в конец зоны (тачдаун) или забив его в ворота (филдгол), также защита может набрать очки, сделав сейфти. Та команда, у которой по истечении матча больше очков, побеждает.

Американский футбол развился из ранних форм регби и футбола, известного в США под названием «soccer». Первая игра была сыграна 6 ноября 1869 года по правилам, напоминающим регби и футбол. В 1880 году Уолтер Кэмп (англ.)русск. (англ. Walter Camp), известный как «Отец американского футбола» (он был игроком, судьёй и спортивным комментатором) первым изменил неопределённые правила игры на конкретные: ввел снэп, снизил количество игроков до одиннадцати. Новые правила узаконили пас вперед, создание нейтральной зоны, и установили ширину поля.

Американский футбол — самый популярный вид спорта в США на данный момент, а Национальная футбольная лига (НФЛ) (National Football League)— самая популярная лига в Северной Америке.
Сайты:
Международная федерация
Официальный сайт Национальной футбольной лиги

Супер Боул LII. 2017/18. Победитель
__________________
Реклама: YoBit.Net - Вкладывай BTC в InvestBox и получай 6% в месяц!

MMGP-обмен валют - обмен PM, Яд, Btc, Qiwi, OkPay, Privat24 и банки РФ по выгодным курсам
bestchange.ru - выгодный курс WebMoney
Мгновенный кредит-онлайн - до 3500 грн под 0,01%
Rost77 на форуме  
Ответить
Метки
американский футбол
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 12:27
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Американский проект Start4you! Irbiss Список проблемных/неактивных/закрытых программ 4 10.08.2012 20:32
НФЛ Американский футбол Jarik2044 Прогнозы от пользователей 31 11.01.2012 00:17
Американский Футбол kuz Прогнозы от пользователей 3 07.11.2011 11:10
Ставки на американский бейсбол cdm Прогнозы от пользователей 0 26.07.2010 09:19

ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

Случайные темы
Аватар bizneser
В Google Duo с обновлением улучшилось качество видео
От bizneser в разделе «Новости технологий и интернета»
Аватар all-hyips
WESTBATCH - westbatch.com
От all-hyips в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар Infolist
E-GOLD Invest - премия 5$ (только для трех рефералов)
От Infolist в разделе «Архив: Реферальные и страховые предложения»
Аватар ~XG~
Fitch отозвал рейтинги УкрСиббанка
От ~XG~ в разделе «Новости в банковской сфере и страховании»
Аватар alekkks
thegivingpond.com - thegivingpond
От alekkks в разделе «Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватара нет
Удачи в интернет-бизнесе
От Ana Bidzishvili в разделе «Знакомства и встречи»
.     
Пользователей
423,789
Тем
490,420
Сообщений
12,223,272

 Наши конкурсы
  Крипторайтер 2.0
  Крипто-новости
  Лучший отзыв
  Оплата за сообщения
  Партнерка MMGP
  Бизнес-леди MMGP
  Мы ищем стартапы
  "Горячие новости"
  Путь к успеху
  Конкурс ПАММов
  Forex конкурсы
  Спорт конкурсы
  Крипто конкурсы
  Конкурс "Турбо КП"
  Демотивируй меня
  Водная битва MMGP
  Оплата за статьи
  Оплата за новости
  Заработал? Потрать!
  Сделай MMGP лучше!
  HYIP конкурс

 Читайте нас
  Twitter
  Facebook
  ВКонтакте
  Google +
  Youtube
  Telegram