Американский футбол, известный в США как футбол — контактный командный вид спорта. В нём принимают участие две команды, по одиннадцать игроков с каждой стороны, играют овальным мячом на прямоугольном поле, длиной 120 ярдов (109,728 метра, из них 100 ярдов (~91,45 метров) — игровая зона и по 10 крайних ярдов — очковые зоны команд (англ. end zone)) и шириной 53,3 ярда (48,738 метра) с воротами в виде рогатки на обоих концах. Команда должна владеть мячом для продвижения его в очковую зону, неся или пасуя мяч. Сначала одной из команд надо продвинуть мяч на 10 ярдов (даётся 4 попытки). Если им это удастся, они получают ещё четыре попытки. В противном случае, мяч достаётся соперникам. Очки можно набрать за счёт продвижения мяча в конец зоны (тачдаун) или забив его в ворота (филдгол), также защита может набрать очки, сделав сейфти. Та команда, у которой по истечении матча больше очков, побеждает.
Американский футбол развился из ранних форм регби и футбола, известного в США под названием «soccer». Первая игра была сыграна 6 ноября 1869 года по правилам, напоминающим регби и футбол. В 1880 году Уолтер Кэмп (англ.)русск. (англ. Walter Camp), известный как «Отец американского футбола» (он был игроком, судьёй и спортивным комментатором) первым изменил неопределённые правила игры на конкретные: ввел снэп, снизил количество игроков до одиннадцати. Новые правила узаконили пас вперед, создание нейтральной зоны, и установили ширину поля.
Американский футбол — самый популярный вид спорта в США на данный момент, а Национальная футбольная лига (НФЛ) (National Football League)— самая популярная лига в Северной Америке.