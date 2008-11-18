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Бейсбол МЛБ 2017. Новости, обсуждения, результаты

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Бейсбол МЛБ 2017. Новости, обсуждения, результаты


Цитата:
Главная лига бейсбола (MLB) (англ. Major League Baseball) — профессиональная спортивная бейсбольная организация в Северной Америке, являющаяся одной из четырёх профессиональных спортивных лиг в США и Канаде. 30 команд разбиты на две лиги — Американскую и Национальную, они, в свою очередь, разделены на три дивизиона — Восточный, Центральный и Западный. Две лиги функционировали как обособленные юридические лица с 1901 и 1876 года соответственно, а в 2000 году были объединены в одну спортивную организацию, возглавляемую Комиссаром бейсбола. Лига также курирует низшие бейсбольные лиги, в которых состоят около 240 клубов, аффилированных с клубами ГЛБ. Вместе с международной федерацией бейсбола Лига осуществляет проведение Международной бейсбольной Классики.
Офф. сайт MLB

Бейсбол. MLB. Победитель Мировой серии.
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