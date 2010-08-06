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BitConcept Limited - BitConcept.biz

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Обсуждение проектов, которые в большинстве случаев являются финансовыми пирамидами (мошенничеством) и обещают доходность от 61% в месяц по минимальному плану.
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Старый Сегодня, 10:58
#1
Топ Мастер
 
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Сообщений: 40,045
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УГ: 21
КП: 0.001
BitConcept Limited - BitConcept.biz
Я не админ/владелец проекта

Старт 25 Sep. 2017

Принимает:BTC

Новый проект: BitConcept.biz




Легенда(google перевод):
Цитата:
О нас

Сегодня криптовалюта имеет статус популярного и продвинутого инвестиционного инструмента. Кроме того, вы можете зарабатывать на цифровых валютах в двух областях - торговле и горнодобывающей промышленности. При правильном подходе к работе можно получить стабильную прибыль без каких-либо значительных рисков.

Быстрое развитие криптовых валют вызвало повышенный интерес со стороны людей, заинтересованных в зарабатывании денег в Интернете. Это, в свою очередь, усложняло процесс добычи криптовалюты, которая стала финансово дорогостоящим процессом. Современную добычу практически невозможно осуществить самостоятельно, поэтому многие инвестируют в компании, занимающиеся разработкой оборудования.

BITCONCEPT LIMITED осуществляет разработку месторождений в промышленных масштабах, используя собственные средства, но также активно инвестирует в развитие международных горнодобывающих центров и модернизацию специализированного оборудования.

Сегодня мы эффективно реализуем стратегию развития бизнеса компании, которая предусматривает увеличение оборотного капитала за счет привлечения иностранных инвестиций.

https://beta.companieshouse.gov.uk/company/10948190
Тарифные планы:

Цитата:
0.3333% Почасовой (8% в день) Навсегда!
Планируемая сумма (Ƀ) Часовая прибыль (%)
План 1 Ƀ0.00100000 - Ƀ1.00000000 0.33

* 0.3750% Почасовой (9% в день) Навсегда!
Планируемая сумма (Ƀ) Часовая прибыль (%)
План 1 Ƀ1.00100000 - Ƀ5.00000000 0.38

* 0.4166% Почасовой (10% в день) Навсегда!
Планируемая сумма (Ƀ) Часовая прибыль (%)
План 1 Ƀ5.00100000 - Ƀ10.00000000 0.42

* 0.4583% Почасовой (11% в день) Навсегда!
Планируемая сумма (Ƀ) Часовая прибыль (%)
План 1 Ƀ10.00100000 - Ƀ25.00000000 0.46

* 0.5000% Почасовой (12% в день) Навсегда!
Планируемая сумма (Ƀ) Часовая прибыль (%)
План 1 Ƀ25.00100000 - Ƀ50.00000000 0.50

* 0.5416% Почасовой (13% в день) Навсегда!
Планируемая сумма (Ƀ) Часовая прибыль (%)
План 1 Ƀ50.00100000 и более 0.54
Мин.депозит:0.001BTC
Платежная система:Bitcoin
Pеферальная программа:5%-1%
Работает онлайн поддержка
Тип выплат: автоматическая

BitConcept Limited

Мой вклад:
Цитата:
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List4HYIP.com Monitor-> Telegram&Skype: list4hyip
List4Hyip на форуме  
Старый Сегодня, 11:07
#2
Профессионал
 
Имя: Сергей
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Инвестирую в: HYIP
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Сообщений: 4,224
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УГ: 15
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Re: BitConcept Limited - BitConcept.biz
и вот сразу закосик под станочика в догоночку
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ssergiuss на форуме  
Старый Сегодня, 11:12
#3
Топ Мастер
 
Имя: Ярослав
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Адрес: Россия, Крым-Мяш.
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Re: BitConcept Limited - BitConcept.biz
надо в почасы переносить

ssergiuss, почему закос?
здесь почас, процент ниже. бессрочники появились за много лет до всяких "станочников"
только раньше они назывались копилки, затем админы решили, что и без вывода депа схавают
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Сказали спасибо:
Виталий79 (Сегодня)
Старый Сегодня, 11:18
#4
HDS
Топ Мастер
 
Имя: Дмитрий
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Инвестирую в: HYIP
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УГ: 7
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Re: BitConcept Limited - BitConcept.biz
в соседней теме народа больше инсайд или что
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Старый Сегодня, 11:31
#5
Топ Мастер
 
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Инвестирую в: Доверительное управление
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Re: BitConcept Limited - BitConcept.biz
не биточный дизайн ! ((
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oak tree на форуме  
Старый Сегодня, 11:45
#6
WOH
worldofhyips.com
Премиум
 
Аватар WOH
 
Имя: worldofhyips
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 01.04.2017
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Благодарностей: 488
УГ: 2546
КП: 0.058
Re: BitConcept Limited - BitConcept.biz
6 планов, а реальный только один. Кто рискнёт сюда от 50 биткоинов вкладывать? Админ реально на это рассчитывает?
Цитата:
Сообщение от Ярослав Яценко Посмотреть сообщение
раньше они назывались копилки, затем админы решили, что и без вывода депа схавают
В копилках проценты намного ниже.
__________________
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WOH вне форума  
Старый Сегодня, 11:49
#7
Топ Мастер
 
Имя: Kozanostra
Пол: Женский
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 12.01.2011
Сообщений: 11,562
Благодарностей: 7,400
УГ: 30
КП: 0.150
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Re: BitConcept Limited - BitConcept.biz
ну и сюдой малехо
Депъ


0.2 бтс
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Старый Сегодня, 12:10
#8
Мастер
 
Имя: Partizan
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Re: BitConcept Limited - BitConcept.biz
Очередной "грааль" несите Админу Ваши деньги и можете не работать пожизненная прибыль навсегда Интересно в днях "навсегда" - это сколько ? Загляну сюда в конце недели - реально надоели. Буду писать в каждой ветке ....
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