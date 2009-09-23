Адвокатам в Небраске разрешено принимать биткойны

Консультативному комитету адвокатов штата Небраска был задан вопрос, могут ли они принимать криптовалюту биткойн от клиентов напрямую или через третью сторону, а также могут ли адвокаты использовать его в условном депонировании или в доверительном управлении от имени клиента.
Орган, состоящий из восьми членов, назначенный Верховным судом штата, дал свое одобрение, подчеркнув, что любые принятые криптовалюты должны быть немедленно преобразованы в доллары США. Комитет также рекомендует использование мультиподписные кошельки при хранении средств в депонировании.
Адвокат Мэтт МакКивер (Matt McKeever), который задал запрос, сообщает, что его фирма намерена принимать криптовалюту в качестве оплаты. Сейчас он работает с клиентами по вопросам, связанным с регулированием и соблюдением правил безопасности.
«Принятие биткойна будет нашим способом развития в Небраске «Силиконовая долины», – заявил он.
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