ЦБ Германии: потребителям блокчейн не нужен

Центральный банк Германии опубликовал новую научную работу, посвящённую технологии распределённого реестра (DLT). В документе, помимо прочего, рассматривается применение технологии блокчейна для осуществления платежей и расчётов по ценным бумагам.
В своей работе исследователи Немецкого федерального банка (Дойче Бундесбанк) написали, что новая технология «предлагает ряд выгодных преимуществ в отношении распределённого хранения данных», а также выделили некоторые потенциальные возможности и проблемы её применения.
В англоязычной версии документа (оригинальная версия представлена только на немецком языке), Немецкий центральный банк отмечает, что он не усматривает большого значения технологии для потребительских платежей:
«Специалисты Бундесбанка не видят большой перспективы в отношении широкого использования DLT для осуществления индивидуальных и розничных платежей в еврозоне. Они считают, что, помимо способности ежедневно обрабатывать миллионы транзакций, действующие сейчас системы уже оптимизированы под быстрые переводы и не требуют большого количества согласований».
По мнению исследователей Бундесбанка, системы, подразумевающие большое количество посредников, обладают гораздо большим потенциалом.
«Международные платежи очень часто осуществляются через сети банков-корреспондентов, когда у одного банка имеются деловые отношения с другим кредитным институтом, действующим внутри валютной зоны, с которой он намеревается произвести расчёты, технология DLT может модернизировать отдельные этапы процесса для подобных платежей и предложить быстрые и дешёвые расчёты для конечного пользователя».
Центральный банк советует проявлять большую осторожность в отношении приложений, связанных с расчётами в ценных бумагах. Такое предупреждение очень примечательно, учитывая тот факт, что немногим ранее Бундесбанк проводил эксперимент с основанной на блокчейне торговле ценными бумагами совместно с биржевым оператором Deutsche Börse.
Специалисты банка заявили, что им «до сих пор не ясно, обладает ли технология DLT превосходством над действующей технологией в отношении безопасности, эффективности, стоимости и скорости».
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