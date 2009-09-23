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Жалкая попытка регулирования: почему Нью-Йорк не стал криптовалютной столицей

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Жалкая попытка регулирования: почему Нью-Йорк не стал криптовалютной столицей


Одна из участниц криптовалютного сообщества с инициалами D. C. недавно посетила Нью-Йорк. Во время поездки она отправила следующее сообщение в одном из мессенджеров:
«Я в Нью-Йорке и только что попыталась зайти на ShapeShift. Вот какое сообщение появилось на экране моего компьютера:
ЗАБЛОКИРОВАНО В НЬЮ-ЙОРКЕ
Этот сервис находится под цензурой в вашем штате или стране в связи с правилами, предусматривающими получение личной и конфиденциальной информации. Это ставит под угрозу вашу безопасность, поэтому мы отказываемся делать это.

Такое же сообщение получат пользователи из штатов Нью-Йорк и Вашингтон, которые попытаются войти на несколько криптовалютных бирж, включая ShapeShift. На них настроено перенаправление из сетей этих штатов на сайт pleaseprotectconsumers.org, который создан активистами для борьбы с произволом регуляторов. Авторы сайта поясняют свою позицию следующим образом:
«Мы нацелены на защиту прав потребителей. Мы считаем, что получать от пользователей личную и конфиденциальную информацию – безрассудно и этически недопустимо, если сервису не необходима эта информация для предоставления своих услуг. Компании, собирающие подобную информацию, подвергают своих пользователей опасности, централизованно храня их важную информацию, которая неизбежно станет целью хакеров и других злоумышленников.
Даже крупнейшие компании мира и правительства не смогли создать необходимый уровень безопасности для хранения подобной информации».
На самом деле, это далеко не новая история. Сайт создан еще в 2015 году, после публикации финальной версии Bitlicense, которая действует и сейчас. Тогда и начался исход криптобирж из штата. В конце 2016 года подобные нормативы принял штат Вашингтон, и криптовалютные биржи начали блокировать пользователей и из этого штата. В частности, те же Kraken и Bitfinex объявили об уходе из Вашингтона в марте 2017 года.
ShapeShift объявила о том, что не больше не сможет обслуживать клиентов из Нью-Йорка, летом 2015 года. Однако и сейчас многие пользователи из более "благополучных" в регулировании криптовалют стран удивляются, узнав о том, какие сложности испытывают жители одной из финансовых столиц мира.
Штат Нью-Йорк известен своими драконовскими методами регулирования работы криптовалютных компаний. Чего только стоят печально известные нормативы BitLicense, которые требуют от всех криптовалютных компаний получать лицензию для работы в штате, на что требуются затраты в десятки тысяч долларов, а на сами компании налагается множество обязательств, включая обязательную идентификацию пользователей и хранение их личных данных и торговых операций.
ShapeShift – популярная биржа цифровых активов, поддерживающая несколько десятков криптовалют. В конце августа она решила не работать в Нью-Йорке. Правила BitLicense сильно усложняют жизнь компаниям, работающим на территории штата. По факту компании, которые смогли получить лицензию, до сих пор можно пересчитать по пальцам - среди них Coinbase, Ripple, Circle и еще несколько имен.
Такой посыл от властей Нью-Йорка можно расценить только следующим образом – занимайтесь своим криптовалютным бизнесом где-нибудь в другом месте.
Дело в том, что основа политики ShapeShift – не собирать личные данные своих клиентов. Более того, все транзакции обмена одной криптовалюты на другую происходят без хранения средств клиентов на счетах компании.
Многие считают, что подобные регулятивные правила – не выход, так как они только замедляют общий рост индустрии и инноваций в области блокчейна и криптовалют. По идее тот факт, что криптовалютные компании продолжают покидать неблагоприятную для ведения бизнеса среду и перемещают свою работу в другое место, должен волновать регуляторов штата. Но похоже им нет до этого дела, и Нью-Йорк уже не станет мировой столицей криптовалют.

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