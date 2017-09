Борцы за Estcoin: криптовалютные радикалы официальной Европы



Сообщения о возможности создания в Эстонии первой в мире государственной криптовалюты – Estcoin, породили изрядный шум в криптовалютном сообществе и вызвали резкую отповедь со стороны президента Европейского Центробанка Марио Драги (Mario Draghi): «Ни одна страна – участник валютного соглашения Евросоюза, не имеет права вводить собственную валюту; единственной валютой еврозоны является евро».



Эстония



На этой неделе, Каспар Корьюс (Kaspar Korjus), управляющий директор программы e-residence Республики Эстония и автор нашумевшей идеи Эсткойна, принял участие в потоке GovStream Лондонской конференции Blockchain Live. Свой доклад Корьюс начал словами:

«Вы не можете купить эсткойны, по крайней мере, пока»!

Небольшая численность населения Эстонии, в сочетании с отсутствием разветвленного местного законодательства, ставшего результатом многих десятилетий жизни в составе СССР, послужили толчком к созданию самой продвинутой в мире системы электронного гражданства (e-residency). Система, работающая уже на протяжении 17 лет, позволяет гражданам Эстонии контролировать личные данные. Частные лица и правительственные агентства, получившие доступ к личным данным гражданина без его разрешения, могут быть привлечены к суду.

Три года назад Эстония запустила программу Global Nation initiative, приглашая любых желающих стать «электронными гражданами» – e-resident. По состоянию на осень 2017 программа насчитывает уже свыше 25 000 участников из 130 стран. Основным фактором роста «электронного населения» является упрощенный доступ к финансовым и бизнес сервисам, позволяющий гражданам таких стран как Турция, Украина или Индия владеть компаниями, не привязанными к географическому положению своих владельцев.

Идея создания национальной криптовалюты обязана своим появлением программе e-residence. Эсткойны должны контролироваться Республикой Эстония, их начальное распределение монет планируется провести посредством ICO и они станут внутренним токеном всей программы e-residence.

«Мы сумели привлечь внимание СМИ», – сказал Корьюс, – «о нашем предложении узнали более 200 миллионов человек, правда, и врагов у нее оказалось предостаточно, взять хотя бы Банк Эстонии».

Корьюс видит потенциал Эсткойна в ряде областей: криптовалюты, имеющей хождение в ЕС, или токена, позволяющего гражданам создавать цифровые подписи. Однако, в первую очередь, он станет разновидностью цифровой облигации, позволяющей напрямую инвестировать (получая при этом доход) в Эстонию.

«Стартапы могут привлекать финансирование, так почему не дать эту возможность правительствам? Мы можем привлечь миллиарды. Это новый источник привлечения стороннего финансирования».

Говря о будущем, Корьюс затронул несколько интересных проблем, возникающих в связи с децентрализованным гражданством, не признающим географических границ и выбираемым по желанию:

«Представьте, что мы в 2027 году. Вопрос: Каков будет доход государства, если криптовалюты съедят все налогообложение?

А что случится, если курс криптовалюты какой-либо страны вырастет в 10 раз? Другие страны останутся далеко позади? Или, какими услугами своего государства вы воспользуетесь, если вы уже являетесь глобальным гражданином 10 других государств?»

Корьюс обещает в ближайшем будущем более подробно рассказать о своих идеях. А пока Эстония поддерживает национальные токенсейлы: регулируемые ICO проектов Mothership и Change на момент написания статьи привлекли уже порядка €10 миллионов. В заключение, Корьюс отметил:

«Блокчейн – это всего лишь часть будущей экосистемы. В первую очередь нужно продолжать разработки цифровых идентификаторов; нужны новые законы и подзаконные акты о верификации данных; дальнейшая легализация цифровых подписей. Правительство не особенно заботится об этих вещах, несмотря на благожелательные отзывы о блокчейне».



Европейский Парламент



После Корьюса слово взяла член Европейского Парламента Ева Кайли (Eva Kaili), убежденная сторонница финтеха. Она рассказала интересную историю о своей политической деятельности в Греции в самый разгар финансового кризиса 2008 года и о надеждах на биткойн.

Я была в центре событий. Одним из вариантов был выход из еврозоны и переход к другой валюте. Разрабатывался даже план B: использование биткойнов в качестве официальной валюты. […] План B был хорошо проработан: деноминировать все банковские счета в биткойнах, установить повсюду биткойн-банкоматы.

Это было бы очень опасным шагом, к тому же находящимся в противоречии с самой сутью биткойна, заключающейся в контроле за приватными ключами, но посмотрите, что случилось на Кипре: иногда основную опасность представляет ваше собственное правительство.

Говоря о законодательных актах, проходящих через Европейский Парламент, Кайли выделила такую проблему как географические блокировки в Европе – многие онлайн магазины проводят дискриминационную политику в отношении клиентов, основанную на их национальности или месте жительства. Клиентам приходится использовать VPN. А ведь доступ к товарам должен быть одинаковым на все пространстве ЕС. К сожалению, пока это не так.

Европа продолжает подготовку к введению электронного голосования (E-voting), уже давно используемого в Эстонии: опыт показал, что в результате перехода на такую систему изменения в подсчете голосов достигают 5 – 10%.

Кайли рассказала, что перестройка инфраструктуры, включая использование баз данных, основанных на блокчейне, потребует выделения дополнительного финансирования со стороны ЕС:

Инициатива Frontier Cities (FC), направленная на разработку Европейских «умных городов», переходит к второй фазе FC2, которая предусматривает использование блокчейна в решениях энергетической инфраструктуры.



Гибралтар



Гибралтар представил свой подход к регулированию проектов, основанных на блокчейне, учитывающий 22-х летний опыт регулирования рынка азартных игр. Нормы антиотмывочного законодательства (AML) будут выполняться на едином блокчейне, так, чтобы банкам не потребовались отдельные лицензии на процедуры «Знай своего клиента» (KYC). Об этом рассказал Альберт Изола (Albert Isola), Министр Финансовых Услуг и Игровой отрасли (Financial Services and Gaming) правительства Гибралтара.

Это не такая уж и простая задача. Мы не новички в криптоотрасли. Рабочая группа по изучению такого подхода была основана три года назад.

Одна из основных задач – это контроль над проведением ICO: Гибралтар приглашает крипто-проекты для участия во втором этапе экспериментальной биржи для проведения ICO, на которой все участники будут обязаны проходить определенные процедуры перед получением разрешения на ICO.

Юрисдикция Гиралтара славится своим лояльным отношениям к криптовалютным проектам, особенно связанным с игровой отраслью. В начале 2017 года в Гибралтар перебрался проект децентрализованного рынка предсказаний Gnosis – Комиссия по ценным бумагам США (SEC) приравнивает рынки предсказаний к игровым платформам.

Гибралтар планирует принять регуляторный пакет в области блокчейна в начале следующего года. Недавно к группе разработчиков пакета присоединилась Шэн Джонс (Sian Jones), известный эксперт в отрасли блокчейна и CEO COINsult.



