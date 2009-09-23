IBM Ventures планирует новые инвестиции в блокчейн



Технологический гигант IBM уже давно известен в мире блокчейна своим участием в разработке Hyperledger Fabric, а также нескольких проектов на его основе. Сейчас же корпорация собирается впервые напрямую инвестировать в один из стартапов индустрии блокчейна путем приобретения пакета акций компании. Этот жест можно воспринимать как признак зрелости отрасли, так как инвестиционное подразделение компании IBM Ventures наконец-то посчитало выгодным вкладывать в нее средства.

Несмотря на ряд препятствий, связанных с инвестиционной стратегией компании (например, это должен быть инвестиционный раунд B или выше), IBM Ventures начала выбирать подходящих кандидатов. Кристоф Ауэр-Вельсбах (Christoph Auer-Welsbach), партнер IBM Ventures, отметил:

«С точки зрения момента, сейчас – самое правильное время для инвестиций».

Ауэр-Вельсбах немного пролил свет на то, в какие компании IBM может инвестировать, намекнув, что стартапы, за которыми он наблюдает, работают в области управления цепочкой поставок и в сфере контроля за соблюдением установленных требований и нормативов.



Инвестиции в блокчейн



Похоже, что IBM уже точно решила профинансировать какую-то компанию или компании из индустрии блокчейна, однако есть несколько условий, которым они должны соответствовать. Во-первых, предполагается, что инвестирование для компаний будет доступно только в период с 18 месяцев до 5 лет их работы, помимо этого, ее продукт или услуга должны получить широкое распространение, а также инвестиции будут ограничены – ими смогут воспользоваться только поставщики B2B продуктов.

Последний критерий – причина, по которой IBM избегает инвестиций в криптовалютные компании, говорит Ауэр-Вельсбах. Он отметил:

«Большинство компаний индустрии работают в сфере криптовалют, но мы не можем рассматривать их для инвестирования из-за B2B правила».

Кроме того, основной приоритет IBM по-прежнему заключается в создании критической массы вокруг своих блокчейновых платформ (IBM Blockchain и Hyperledger Fabric), и эти ее козыри генерируют доход от любых инвестиций.

Чтобы компания привлекла внимание Ауэр-Вельсбаха, у нее должна быть проверенная, успешная бизнес-модель, она должна иметь большое количество клиентов, что делает ее более подходящей для тех видов взаимодействия, которые способствуют созданию сообщества вокруг платформы.

Например, IBM Ventures недавно стала ведущим инвестором, вложив 15 миллионов долларов в Lightbend, платформу с открытым исходным кодом для пользователей языка Scala, которая уже имеет несколько корпоративных клиентов.



Работа над Fabric



Поскольку немногие компании индустрии блокчейна могут соответствовать заявленным требованиям, Hyperledger Fabric остается гордостью IBM, позволяющей совершенствовать ее взаимодействие с индустрией блокчейна.

В рамках Hyperledger Fabric группы компаний-единомышленников часто превращаются в более формализованные консорциумы, например, группу, работающую над переводом бизнес-процессов в цифровой вид, возглавляемую судоходным гигантом Maersk, а также группу, занимающуюся обеспечением безопасности пищевых продуктов, возглавляемую Walmart.

Руководитель подразделения блокчейна в IBM, Мари Вик (Marie Wieck), поддержала идею Ауэра-Вельсбаха о том, что компания хочет способствовать созданию как можно большего количества подобных групп и сообществ. В частности, Вик сказала, что внутренние инвестиции IBM в облачные вычисления можно рассматривать как «базовый уровень» среды блокчейна. А за пределами IBM их цель – вовлечение институциональных инвесторов в поддержку компаний, создающих корпоративные решения на базе Hyperledger Fabric.

В своем сотрудничестве с Fabric Ауэр-Вельсбах ищет сервисы, которые могут развиваться с минимальными консультациями и платформы, которые могут подстраиваться под новые индустрии внося в свою работу «лишь небольшие изменения». Он отмечает:

«Я бы сказал, что для нас сейчас самое интересное время для инвестиций».



Источник Технологический гигант IBM уже давно известен в мире блокчейна своим участием в разработке Hyperledger Fabric, а также нескольких проектов на его основе. Сейчас же корпорация собирается впервые напрямую инвестировать в один из стартапов индустрии блокчейна путем приобретения пакета акций компании. Этот жест можно воспринимать как признак зрелости отрасли, так как инвестиционное подразделение компании IBM Ventures наконец-то посчитало выгодным вкладывать в нее средства.Несмотря на ряд препятствий, связанных с инвестиционной стратегией компании (например, это должен быть инвестиционный раунд B или выше), IBM Ventures начала выбирать подходящих кандидатов. Кристоф Ауэр-Вельсбах (Christoph Auer-Welsbach), партнер IBM Ventures, отметил:«С точки зрения момента, сейчас – самое правильное время для инвестиций».Ауэр-Вельсбах немного пролил свет на то, в какие компании IBM может инвестировать, намекнув, что стартапы, за которыми он наблюдает, работают в области управления цепочкой поставок и в сфере контроля за соблюдением установленных требований и нормативов.Похоже, что IBM уже точно решила профинансировать какую-то компанию или компании из индустрии блокчейна, однако есть несколько условий, которым они должны соответствовать. Во-первых, предполагается, что инвестирование для компаний будет доступно только в период с 18 месяцев до 5 лет их работы, помимо этого, ее продукт или услуга должны получить широкое распространение, а также инвестиции будут ограничены – ими смогут воспользоваться только поставщики B2B продуктов.Последний критерий – причина, по которой IBM избегает инвестиций в криптовалютные компании, говорит Ауэр-Вельсбах. Он отметил:«Большинство компаний индустрии работают в сфере криптовалют, но мы не можем рассматривать их для инвестирования из-за B2B правила».Кроме того, основной приоритет IBM по-прежнему заключается в создании критической массы вокруг своих блокчейновых платформ (IBM Blockchain и Hyperledger Fabric), и эти ее козыри генерируют доход от любых инвестиций.Чтобы компания привлекла внимание Ауэр-Вельсбаха, у нее должна быть проверенная, успешная бизнес-модель, она должна иметь большое количество клиентов, что делает ее более подходящей для тех видов взаимодействия, которые способствуют созданию сообщества вокруг платформы.Например, IBM Ventures недавно стала ведущим инвестором, вложив 15 миллионов долларов в Lightbend, платформу с открытым исходным кодом для пользователей языка Scala, которая уже имеет несколько корпоративных клиентов.Поскольку немногие компании индустрии блокчейна могут соответствовать заявленным требованиям, Hyperledger Fabric остается гордостью IBM, позволяющей совершенствовать ее взаимодействие с индустрией блокчейна.В рамках Hyperledger Fabric группы компаний-единомышленников часто превращаются в более формализованные консорциумы, например, группу, работающую над переводом бизнес-процессов в цифровой вид, возглавляемую судоходным гигантом Maersk, а также группу, занимающуюся обеспечением безопасности пищевых продуктов, возглавляемую Walmart.Руководитель подразделения блокчейна в IBM, Мари Вик (Marie Wieck), поддержала идею Ауэра-Вельсбаха о том, что компания хочет способствовать созданию как можно большего количества подобных групп и сообществ. В частности, Вик сказала, что внутренние инвестиции IBM в облачные вычисления можно рассматривать как «базовый уровень» среды блокчейна. А за пределами IBM их цель – вовлечение институциональных инвесторов в поддержку компаний, создающих корпоративные решения на базе Hyperledger Fabric.В своем сотрудничестве с Fabric Ауэр-Вельсбах ищет сервисы, которые могут развиваться с минимальными консультациями и платформы, которые могут подстраиваться под новые индустрии внося в свою работу «лишь небольшие изменения». Он отмечает:«Я бы сказал, что для нас сейчас самое интересное время для инвестиций».

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