Проект Raiden анонсирует ICO и демонстрирует прототип продукта



Проект Raiden, в котором создается система платежных каналов Эфириума (аналог системы Lightning в Биткойне), анонсировал проведение ICO в октябре 2017. Разработка платформы ведется с конца 2015 года; в августе 2016 команда впервые провела тестовые транзакции, а в начале сентября этого года объявила о запуске в тестовой сети Эфириума упрощенной версии системы – µRaiden.

С первых дней Эфириума сеть Raiden считалась одним из основных проектов – ее создатели оптимистически заявляли будущую производительность чуть ли не в миллион транзакций в секунду. Однако, как и в случае с другими инфраструктурными проектами Эфириума, разработки столкнулись с трудностями, что вызвало более чем полуторагодовое отставание от графика, а будущая производительность сети сейчас реалистично оценивается как 10 – 100 - кратное увеличение от нынешней производительности в 13 (после хардфорка Byzantium) транзакций в секунду. Еще в январе этого года, компания объявила о запуске первого рабочего продукта (вероятно, µRaiden) в марте, но и эти сроки соблюдены не были.

Несмотря на то, что ключевыми элементами повышения производительности сети Эфириума продолжают оставаться переход на PoS (Casper) и шардинг, проект Raiden остается крайне важным для повышения пропускной способности сети, хотя уже и не единственным: у него появились конкуренты. Сейчас считается, что масштабирование Эфириума будет многомерным: для конкретных задач будут применяться различные способы. Так, например, ближайшим конкурентом Raiden можно считать недавно анонсированную платформу Plasma.



ICO и токены RDN



Сразу после запуска в тестовой сети системы микроплатежей µRaiden команда проекта объявила о намерении привлечь финансирование с помощью ICO, на котором будут продаваться токены RDN (платформа Эфириум, стандарт ERC20).

Основное назначение RDN – использование в сети µRaiden, когда она будет развернута на основном блокчейне. Основное предназначение µRaiden – IoT и микроплатежи между устройствами (машина – машина). Расчеты между устройствами (или любыми другими участниками сети) будут проводиться в RDN. Кроме того, одним из элементов будущей основной сети Raiden станут узлы Keepers, обеспечивающие депозиты на основном блокчейне Эфириума. Вознаграждение за свои услуги они также будут получать в RDN.

Разработчики системы особо отмечают, что базовый протокол сети Raiden не требует обязательного использования токенов RDN – возможны расчеты в ETH. Однако, в основе RDN лежит предположение, что легкие клиенты составят основную массу пользователей Raiden, и они с большей охотой заплатят небольшие комиссии, вместо того чтобы запускать полные версии протокола, которым для синхронизации необходимо оставаться в сети 24 часа в сутки.

Цена токенов будет определяться посредством голландского аукциона, в котором объявляется высокая начальная цена, а затем ставки уменьшаются до тех пор, пока все токены не будут раскуплены, после чего все участники получают токены по цене завершения аукциона.

Согласно планам, на аукционе планируется продать 50% токенов, а сам аукцион будет продолжаться по меньшей мере, несколько дней. Детали процедуры пока не опубликованы, однако результаты единственного токенсейла, проведенного по такой модели – проекта Gnosis - получились неоднозначными, и организаторам придется каким-то образом модифицировать аукцион, чтобы не повторить предыдущих ошибок.



Реакция сообщества на планы проведения ICO



Неожиданно, сообщение о проведении ICO Raiden вызвало шквал негативных комментариев со стороны сообщества. Это удивительно: ведь в отличие от множества проектов, не имеющих ничего, кроме Белой Книги, а иногда даже и без нее, и тем не менее, собравших сотни миллионов долларов, Raiden разрабатывается на собственные средства основателей уже почти два года, и компания привлекает финансирование, уже имея готовый продукт.

Две основные причины такого негатива:

Судя по комментаторам в Reddit, у значительной части сообщества сложилось впечатление о том, что Raiden – проект Фонда Эфириума. Однако, это не так: Raiden разрабатывает частная компания Brainbot Technologies, а платформа Plasma, авторами которой являются Виталик Бутерин и создатель проекта Lightning Джозеф Пун (Joseph Poon) – прямой конкурент Raiden.

Вторая, и возможно, главная причина: большой поток «глупых денег» (Dumb Money), хлынувший на токенсейлы Эфириума в 2017 году. Воодушевленные успехами первых ICO, неопытные инвесторы, совершенно не разбирающиеся в технологиях и экономических моделях блокчейн-проектов, надувают пузырь ICO c огромной силой, подобно тому как это происходило с dot-com пузырем IPO интернет-проектов в 1999 году, закончившимся громким крахом. Действительно, если посмотреть на содержание публичных Slack-каналов большинства ближайших ICO, то они существенно отличаются от аналогичных дискуссий прошлого года. Подавляющее большинство вопросов их участников ограничены одной темой: когда токен появится на Poloniex, Kraken и т. п.; технологией практически никто не интересуется. Единственное желание таких инвесторов – попасть в несколько первых минут, за которые распродаются токены, с тем, чтобы продать все на бирже через несколько дней, получив до 1000% дохода. Однако, по некоторым признакам, эпоха гипертрофированных прибылей от ICO близится к завершению; вероятно, большую роль в этом сыграл Китай, запретивший участие своих граждан в их проведении, и периодические напоминания со стороны Комиссии о Ценных Бумагах США (SEC) о необходимости соблюдать законы.

В любом случае, охлаждение рынка ICO пойдет экосистеме Эфириума на пользу. А основной проблемой остается отсутствие масштабируемости Эфириума. Ведь любой коммерческий блокчейн-проект начнет приносить реальную прибыль только по достижении сетевого эффекта в несколько сот тысяч участников, а платформа Raiden способна внести весомый вклад в решение этой проблемы.



Источник Проект Raiden, в котором создается система платежных каналов Эфириума (аналог системы Lightning в Биткойне), анонсировал проведение ICO в октябре 2017. Разработка платформы ведется с конца 2015 года; в августе 2016 команда впервые провела тестовые транзакции, а в начале сентября этого года объявила о запуске в тестовой сети Эфириума упрощенной версии системы – µRaiden.С первых дней Эфириума сеть Raiden считалась одним из основных проектов – ее создатели оптимистически заявляли будущую производительность чуть ли не в миллион транзакций в секунду. Однако, как и в случае с другими инфраструктурными проектами Эфириума, разработки столкнулись с трудностями, что вызвало более чем полуторагодовое отставание от графика, а будущая производительность сети сейчас реалистично оценивается как 10 – 100 - кратное увеличение от нынешней производительности в 13 (после хардфорка Byzantium) транзакций в секунду. Еще в январе этого года, компания объявила о запуске первого рабочего продукта (вероятно, µRaiden) в марте, но и эти сроки соблюдены не были.Несмотря на то, что ключевыми элементами повышения производительности сети Эфириума продолжают оставаться переход на PoS (Casper) и шардинг, проект Raiden остается крайне важным для повышения пропускной способности сети, хотя уже и не единственным: у него появились конкуренты. Сейчас считается, что масштабирование Эфириума будет многомерным: для конкретных задач будут применяться различные способы. Так, например, ближайшим конкурентом Raiden можно считать недавно анонсированную платформу Plasma.Сразу после запуска в тестовой сети системы микроплатежей µRaiden команда проекта объявила о намерении привлечь финансирование с помощью ICO, на котором будут продаваться токены RDN (платформа Эфириум, стандарт ERC20).Основное назначение RDN – использование в сети µRaiden, когда она будет развернута на основном блокчейне. Основное предназначение µRaiden – IoT и микроплатежи между устройствами (машина – машина). Расчеты между устройствами (или любыми другими участниками сети) будут проводиться в RDN. Кроме того, одним из элементов будущей основной сети Raiden станут узлы Keepers, обеспечивающие депозиты на основном блокчейне Эфириума. Вознаграждение за свои услуги они также будут получать в RDN.Разработчики системы особо отмечают, что базовый протокол сети Raiden не требует обязательного использования токенов RDN – возможны расчеты в ETH. Однако, в основе RDN лежит предположение, что легкие клиенты составят основную массу пользователей Raiden, и они с большей охотой заплатят небольшие комиссии, вместо того чтобы запускать полные версии протокола, которым для синхронизации необходимо оставаться в сети 24 часа в сутки.Цена токенов будет определяться посредством голландского аукциона, в котором объявляется высокая начальная цена, а затем ставки уменьшаются до тех пор, пока все токены не будут раскуплены, после чего все участники получают токены по цене завершения аукциона.Согласно планам, на аукционе планируется продать 50% токенов, а сам аукцион будет продолжаться по меньшей мере, несколько дней. Детали процедуры пока не опубликованы, однако результаты единственного токенсейла, проведенного по такой модели – проекта Gnosis - получились неоднозначными, и организаторам придется каким-то образом модифицировать аукцион, чтобы не повторить предыдущих ошибок.Неожиданно, сообщение о проведении ICO Raiden вызвало шквал негативных комментариев со стороны сообщества. Это удивительно: ведь в отличие от множества проектов, не имеющих ничего, кроме Белой Книги, а иногда даже и без нее, и тем не менее, собравших сотни миллионов долларов, Raiden разрабатывается на собственные средства основателей уже почти два года, и компания привлекает финансирование, уже имея готовый продукт.Две основные причины такого негатива:Судя по комментаторам в Reddit, у значительной части сообщества сложилось впечатление о том, что Raiden – проект Фонда Эфириума. Однако, это не так: Raiden разрабатывает частная компания Brainbot Technologies, а платформа Plasma, авторами которой являются Виталик Бутерин и создатель проекта Lightning Джозеф Пун (Joseph Poon) – прямой конкурент Raiden.Вторая, и возможно, главная причина: большой поток «глупых денег» (Dumb Money), хлынувший на токенсейлы Эфириума в 2017 году. Воодушевленные успехами первых ICO, неопытные инвесторы, совершенно не разбирающиеся в технологиях и экономических моделях блокчейн-проектов, надувают пузырь ICO c огромной силой, подобно тому как это происходило с dot-com пузырем IPO интернет-проектов в 1999 году, закончившимся громким крахом. Действительно, если посмотреть на содержание публичных Slack-каналов большинства ближайших ICO, то они существенно отличаются от аналогичных дискуссий прошлого года. Подавляющее большинство вопросов их участников ограничены одной темой: когда токен появится на Poloniex, Kraken и т. п.; технологией практически никто не интересуется. Единственное желание таких инвесторов – попасть в несколько первых минут, за которые распродаются токены, с тем, чтобы продать все на бирже через несколько дней, получив до 1000% дохода. Однако, по некоторым признакам, эпоха гипертрофированных прибылей от ICO близится к завершению; вероятно, большую роль в этом сыграл Китай, запретивший участие своих граждан в их проведении, и периодические напоминания со стороны Комиссии о Ценных Бумагах США (SEC) о необходимости соблюдать законы.В любом случае, охлаждение рынка ICO пойдет экосистеме Эфириума на пользу. А основной проблемой остается отсутствие масштабируемости Эфириума. Ведь любой коммерческий блокчейн-проект начнет приносить реальную прибыль только по достижении сетевого эффекта в несколько сот тысяч участников, а платформа Raiden способна внести весомый вклад в решение этой проблемы.

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