BMCHAIN представляет стратегию развития проекта



BMCHAIN - это децентрализованная платформа социального взаимодействия, построенная на технологии блокчейна промышленного типа. Пользователи системы получают возможность монетизировать свой опыт, знания, пользу и компетенции посредством публикации статей, выполнения заданий, оказания помощи другим участникам. Одновременно с этим решается проблема поиска надежных и проверенных специалистов, которые будут отбираться на основе накопленной репутации. Участники проекта будут получать вознаграждения в виде токенов системы, которые совсем скоро могут быть использованы для покупки услуг и товаров других участников и партнеров платформы или обменены на другие типы финансовых активов.

Основатели BMCHAIN представили стратегию развития проекта на ближайшие месяцы и поделились дальнейшими планами по продвижению и увеличению капитализации платформы. Подведены первые итоги завершившегося pre-ICO, которые позволили пересмотреть позиционирование проекта и наметить точки его роста.

Для достижения максимальных показателей капитализации и увеличения активной аудитории платформы в краткие сроки, команда BMCHAIN разработала план по развитию проекта на ближайшие полгода.

Перечень реализуемых задач, направленных на развитие проекта и рост его капитализации:

Продажа товаров и услуг за токены BMT со скидкой от 25 до 50%*:

Реализация курсов БМ за токены BMT;

Реализация продажи услуг и товаров дочерних структур за токены BMT;

Подключение первых 100 партнеров из различных сфер к продажам товаров и услуг за токены BMT.

* Например, товар или услуга стоят 20 000 рублей. Этот же товар можно будет купить за токены по цене 10 000 - 15 000 рублей. Скидка будет фиксирована в рублях. Любой партнер будет продавать товар или услугу со значительной скидкой, чтобы покупателю было выгоднее совершать покупку в токенах. Такая модель должна приводить к росту стоимости токена и спросу с течением времени приобретать услуги и товары в BMT.

Размещение BMT на небольших биржах;

Проведение переговоров о размещении BMT на крупных биржах;

Проведение переговоров о партнерстве с ВЭБ, Сбербанк, АК БАРС банк и другими крупными частными и государственными структурами;

Открытие офиса в Москве;

Расширение сети партнеров для эффективного освещения результатов работы проекта на криптосообщество:

Размещение новостей о развитии проекта на более чем 100 криптовалютных обозревателей и 10 крупных интернет-СМИ.

Публикация еженедельных отчетов для участников проекта о текущих результатах и планах развития платформы.

Внедрение партнерской программы в ядро проекта.

Проведение сравнительного анализа параметров Steem, Голос и BMCHAIN и подготовка плана с целью обоснования и расчета показателей, обеспечивающих быстрый рост параметров проекта BMCHAIN, которые возможно обеспечить, опираясь на текущие возможности сообщества БМ и его активного роста за счет привлечения новой аудитории.

Развертывание тестовой сети на отдельном блокчейне для тестирования функционала платформы.

В настоящий момент ICO проекта продолжается. Всего в рамках краудсейла собрано уже более 1 000 000 долларов. Таким образом, softcap, установленный еще до начала ICO, успешно достигнут. По состоянию на 21 сентября в системе зарегистрировано более 15000 человек, 3222 партнеров подтвердили желание подключить свой проект к платформе и принимать токен BMT в качестве оплаты за товары или услуги.

Большую роль в развитии проекта играет решение крупнейшей аудитории Бизнес Молодость присоединиться к платформе еще до начала её разработки, а это значит, что более 200 000 предпринимателей, посредством формирования спроса на токен и создания активности на площадке BMCHAIN, будут транслировать преимущества платформы в различных каналах и сферах.



История BMCHAIN и логика принимаемых решений



Идея проекта цифровой децентрализованной площадки для сообщества БМ и других заинтересованных сообществ возникла достаточно давно. Однако реальная возможность начать ее воплощение появилась только в 2016 году после запуска первой социально-медийной сети Steemit.com и ее русского варианта, проекта Голос.

Изучив возможности высокопроизводительных блокчейн-решений на базе Graphene и проведя базовую интеграцию с существующим, стало понятно, что использование существующего решения не позволяет реализовать механики и систему экономических стимулов, необходимых для организации эффективного взаимодействия участников сообщества Бизнес молодости и других заинтересованных структур.

В результате к весне 2017 было принято решение о разработке блокчейн-системы, которая позволит реализовать все необходимые параметры и экономические стимулы для эффективной работы децентрализованной платформы.

Анализ параметров существующих решений показал, что их главными недостатками являются низкий уровень вовлечения новых пользователей в работу и экономически слабо обоснованная эмиссия новых токенов, что снижало устойчивость работы такой системы.

Исследования возможностей социально ориентированных блокчейн-решений проводились совместно со специалистами компании “Аналитика Инсайт” (АИ2).

Компания “АИ2”, обладая передовым опытом моделирования сложных социально-экономических систем и уникальным запатентованным ПО “МИДАС” предложила внедрение своих наработок, позволяющих автоматически рассчитывать оптимальные параметры сложных экономических систем в ядро разрабатываемой блокчейн-платформы.

Использование эконометрических алгоритмов “МИДАС” должно позволить рассчитывать важнейшие параметры блокчейн-системы таким образом, что выбранный пользователями ключевой показатель эффективности, например, рост числа активных пользователей в неделю, увеличивался максимально возможными темпами при наиболее эффективном использовании текущих ресурсов системы. Для этого необходимо произвести расчет объема необходимой эмиссии и коэффициентов поощрения пользователей таким образом, чтобы максимально полезные для системы сценарии работы и пользователи получали максимальное вознаграждение.

В конечном итоге стало очевидно, что необходимо рассчитать коэффициент репутации пользователя, который определяет объем вознаграждения как самого пользователя, так и тех, с кем он связан в рамках создаваемой системы.

После завершения серии тестов и получения подтверждения высокой вероятности реализации такой системы была начата подготовка к ICO. Обладая большой аудиторией и доказанными показателями эффективности, БМ и Аналитика Инсайт презентовали совместную платформу BMCHAIN.io на блокчейн-конференции в Санкт-Петербурге, которая состоялась 22.07.2017.

Месяцем позднее была организована закрытая презентация проекта BMCHAIN, по итогам которой был дан старт предварительному сбору средств для финансирования разработки и запуска проекта.

Предварительный краудсейл позволил собрать около миллиона долларов, но также выявил существенные недостатки в модели позиционирования проекта, что привело к сокращению периода сбора средств и упрощению механизма его проведения. Первоначальная модель привлечения финансирования предполагала активное вовлечение внешней аудитории людей, плохо знакомых с результатами и принципами работы БМ. Однако сам процесс ICO показал низкий процент вовлечения пользователей, незнакомых с БМ в связи с высокой сложностью концепции проекта и отсутствием некоторых важных параметров, таких как участие в платформе известных в криптосообществе партнеров и консультантов, четкая схема монетизации проекта, а также другие риски, существующие в криптоэкономике.

С целью погружения аудитории проекта в процесс разработки и развития платформы, команда BMCHAIN планирует публикацию отчётов о проделанной работе и достигнутых результатах на еженедельной основе в блогах Golos, Medium, Reddit, Bitcointalk, а также посредством email и Telegram рассылок.



Источник BMCHAIN - это децентрализованная платформа социального взаимодействия, построенная на технологии блокчейна промышленного типа. Пользователи системы получают возможность монетизировать свой опыт, знания, пользу и компетенции посредством публикации статей, выполнения заданий, оказания помощи другим участникам. Одновременно с этим решается проблема поиска надежных и проверенных специалистов, которые будут отбираться на основе накопленной репутации. Участники проекта будут получать вознаграждения в виде токенов системы, которые совсем скоро могут быть использованы для покупки услуг и товаров других участников и партнеров платформы или обменены на другие типы финансовых активов.Основатели BMCHAIN представили стратегию развития проекта на ближайшие месяцы и поделились дальнейшими планами по продвижению и увеличению капитализации платформы. Подведены первые итоги завершившегося pre-ICO, которые позволили пересмотреть позиционирование проекта и наметить точки его роста.Для достижения максимальных показателей капитализации и увеличения активной аудитории платформы в краткие сроки, команда BMCHAIN разработала план по развитию проекта на ближайшие полгода.Перечень реализуемых задач, направленных на развитие проекта и рост его капитализации:Продажа товаров и услуг за токены BMT со скидкой от 25 до 50%*:Реализация курсов БМ за токены BMT;Реализация продажи услуг и товаров дочерних структур за токены BMT;Подключение первых 100 партнеров из различных сфер к продажам товаров и услуг за токены BMT.* Например, товар или услуга стоят 20 000 рублей. Этот же товар можно будет купить за токены по цене 10 000 - 15 000 рублей. Скидка будет фиксирована в рублях. Любой партнер будет продавать товар или услугу со значительной скидкой, чтобы покупателю было выгоднее совершать покупку в токенах. Такая модель должна приводить к росту стоимости токена и спросу с течением времени приобретать услуги и товары в BMT.Размещение BMT на небольших биржах;Проведение переговоров о размещении BMT на крупных биржах;Проведение переговоров о партнерстве с ВЭБ, Сбербанк, АК БАРС банк и другими крупными частными и государственными структурами;Открытие офиса в Москве;Расширение сети партнеров для эффективного освещения результатов работы проекта на криптосообщество:Размещение новостей о развитии проекта на более чем 100 криптовалютных обозревателей и 10 крупных интернет-СМИ.Публикация еженедельных отчетов для участников проекта о текущих результатах и планах развития платформы.Внедрение партнерской программы в ядро проекта.Проведение сравнительного анализа параметров Steem, Голос и BMCHAIN и подготовка плана с целью обоснования и расчета показателей, обеспечивающих быстрый рост параметров проекта BMCHAIN, которые возможно обеспечить, опираясь на текущие возможности сообщества БМ и его активного роста за счет привлечения новой аудитории.Развертывание тестовой сети на отдельном блокчейне для тестирования функционала платформы.В настоящий момент ICO проекта продолжается. Всего в рамках краудсейла собрано уже более 1 000 000 долларов. Таким образом, softcap, установленный еще до начала ICO, успешно достигнут. По состоянию на 21 сентября в системе зарегистрировано более 15000 человек, 3222 партнеров подтвердили желание подключить свой проект к платформе и принимать токен BMT в качестве оплаты за товары или услуги.Большую роль в развитии проекта играет решение крупнейшей аудитории Бизнес Молодость присоединиться к платформе еще до начала её разработки, а это значит, что более 200 000 предпринимателей, посредством формирования спроса на токен и создания активности на площадке BMCHAIN, будут транслировать преимущества платформы в различных каналах и сферах.Идея проекта цифровой децентрализованной площадки для сообщества БМ и других заинтересованных сообществ возникла достаточно давно. Однако реальная возможность начать ее воплощение появилась только в 2016 году после запуска первой социально-медийной сети Steemit.com и ее русского варианта, проекта Голос.Изучив возможности высокопроизводительных блокчейн-решений на базе Graphene и проведя базовую интеграцию с существующим, стало понятно, что использование существующего решения не позволяет реализовать механики и систему экономических стимулов, необходимых для организации эффективного взаимодействия участников сообщества Бизнес молодости и других заинтересованных структур.В результате к весне 2017 было принято решение о разработке блокчейн-системы, которая позволит реализовать все необходимые параметры и экономические стимулы для эффективной работы децентрализованной платформы.Анализ параметров существующих решений показал, что их главными недостатками являются низкий уровень вовлечения новых пользователей в работу и экономически слабо обоснованная эмиссия новых токенов, что снижало устойчивость работы такой системы.Исследования возможностей социально ориентированных блокчейн-решений проводились совместно со специалистами компании “Аналитика Инсайт” (АИ2).Компания “АИ2”, обладая передовым опытом моделирования сложных социально-экономических систем и уникальным запатентованным ПО “МИДАС” предложила внедрение своих наработок, позволяющих автоматически рассчитывать оптимальные параметры сложных экономических систем в ядро разрабатываемой блокчейн-платформы.Использование эконометрических алгоритмов “МИДАС” должно позволить рассчитывать важнейшие параметры блокчейн-системы таким образом, что выбранный пользователями ключевой показатель эффективности, например, рост числа активных пользователей в неделю, увеличивался максимально возможными темпами при наиболее эффективном использовании текущих ресурсов системы. Для этого необходимо произвести расчет объема необходимой эмиссии и коэффициентов поощрения пользователей таким образом, чтобы максимально полезные для системы сценарии работы и пользователи получали максимальное вознаграждение.В конечном итоге стало очевидно, что необходимо рассчитать коэффициент репутации пользователя, который определяет объем вознаграждения как самого пользователя, так и тех, с кем он связан в рамках создаваемой системы.После завершения серии тестов и получения подтверждения высокой вероятности реализации такой системы была начата подготовка к ICO. Обладая большой аудиторией и доказанными показателями эффективности, БМ и Аналитика Инсайт презентовали совместную платформу BMCHAIN.io на блокчейн-конференции в Санкт-Петербурге, которая состоялась 22.07.2017.Месяцем позднее была организована закрытая презентация проекта BMCHAIN, по итогам которой был дан старт предварительному сбору средств для финансирования разработки и запуска проекта.Предварительный краудсейл позволил собрать около миллиона долларов, но также выявил существенные недостатки в модели позиционирования проекта, что привело к сокращению периода сбора средств и упрощению механизма его проведения. Первоначальная модель привлечения финансирования предполагала активное вовлечение внешней аудитории людей, плохо знакомых с результатами и принципами работы БМ. Однако сам процесс ICO показал низкий процент вовлечения пользователей, незнакомых с БМ в связи с высокой сложностью концепции проекта и отсутствием некоторых важных параметров, таких как участие в платформе известных в криптосообществе партнеров и консультантов, четкая схема монетизации проекта, а также другие риски, существующие в криптоэкономике.С целью погружения аудитории проекта в процесс разработки и развития платформы, команда BMCHAIN планирует публикацию отчётов о проделанной работе и достигнутых результатах на еженедельной основе в блогах Golos, Medium, Reddit, Bitcointalk, а также посредством email и Telegram рассылок.

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