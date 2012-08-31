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Китайский интернет-гигант инвестирует $1,5 млрд в беспилотные автомобили

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Китайский интернет-гигант инвестирует $1,5 млрд в беспилотные автомобили
Китайский интернет-гигант Baidu, известный по созданию крупнейшей в Поднебесной поисковой системы, анонсировал фонд инвестиций в технологии для беспилотных автомобилей.

Проект получил название Apollo Fund и финансирование в размере 10 млрд юаней ($1,52 млрд). По планам Baidu, в ближайшие три года средства из фонда получат 100 проектов в области самоуправляемых машин.

Как отмечает агентство Reuters, запуск фонда совпал с выходом Apollo 1.5 — второго поколения развиваемой компанией софтверной платформы с открытым исходным кодом для робомобилей.

После нескольких лет самостоятельной работы над технологиями автономного транспортного управления Baidu решила открыть к ним доступ партнёрам, что, по задумке компании, должно ускорить их развитие и помочь Baidu конкурировать с Tesla и Google.

В последнем на данный момент обновлении Apollo партнёры могут получить доступ к новым технологиям распознавания препятствий на дороге, картам высокого разрешения и другим функциям.

На данный момент у Baidu насчитывается 70 партнеров против 50 в июле. Среди них — производитель графических решений NVIDIA и разработчик навигаторов TomTom.

Baidu рассчитывает, что беспилотные автомобили будут готовы к выходу на китайские дороги общего пользования к 2020 году.

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