Китайский интернет-гигант инвестирует $1,5 млрд в беспилотные автомобили

Китайский интернет-гигант Baidu, известный по созданию крупнейшей в Поднебесной поисковой системы, анонсировал фонд инвестиций в технологии для беспилотных автомобилей.
Проект получил название Apollo Fund и финансирование в размере 10 млрд юаней ($1,52 млрд). По планам Baidu, в ближайшие три года средства из фонда получат 100 проектов в области самоуправляемых машин.
Как отмечает агентство Reuters, запуск фонда совпал с выходом Apollo 1.5 — второго поколения развиваемой компанией софтверной платформы с открытым исходным кодом для робомобилей.
После нескольких лет самостоятельной работы над технологиями автономного транспортного управления Baidu решила открыть к ним доступ партнёрам, что, по задумке компании, должно ускорить их развитие и помочь Baidu конкурировать с Tesla и Google.
В последнем на данный момент обновлении Apollo партнёры могут получить доступ к новым технологиям распознавания препятствий на дороге, картам высокого разрешения и другим функциям.
На данный момент у Baidu насчитывается 70 партнеров против 50 в июле. Среди них — производитель графических решений NVIDIA и разработчик навигаторов TomTom.
Baidu рассчитывает, что беспилотные автомобили будут готовы к выходу на китайские дороги общего пользования к 2020 году.